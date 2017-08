Colonia Amburgo/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Colonia Amburgo (LaPresse)

Colonia Amburgo è la partita in programma oggi venerdì 25 agosto 2017 alle ore 20.30 presso il RheineEnergieStadion di Colonia, nella 2^ giornata della Bundesliga 2017-2018. La partita è decisamente interessante, perchè metterà di fronte una squadra che è al secondo anno in massima serie dopo una breve permanenza nella cadetteria e una formazione che da anni rischia sempre di scendere in seconda divisione, ma che si salva sempre per il rotto della cuffia, riuscendo così mantenere l'invidiabile record di unica compagine che non è mai retrocessa dalla Bundesliga. La stagione del Colonia era iniziata bene, con una rotonda vittoria in Coppa di Germania: il 5 a 0 esterno ai danni dei semidilettanti del Leher TS ha fatto sicuramente divertire i tifosi, che poi però hanno visto la propria squadra perdere 1 a 0 in casa del Borussia Monchengladbach.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

L’INIZIO DI STAGIONE

La sconfitta ha provocato qualche lamentela tra i tifosi, enfatizzata dalla recente scelta della società di cedere Modeste in questa finestra di calciomercato: il centravanti aveva siglato 25 delle 51 reti del Colonia nella passata annata e anche se è stato ceduto per la cifra monstre di 35 milioni di euro (mai nessun giocatore del Colonia era stato venduto a cifre simili). La sua assenza potrebbe decisamente pesare come un macigno in questa annata, visto che il colombiano Cordoba non sembra in grado, almeno al momento, di sostituirlo. Decisamente tribolato è anche l'avvio di stagione dell'Amburgo, che ha iniziato perdendo subito in Coppa di Germania contro il semi-sconosciuto VfL Osnabrück, capace di imporsi 3 a 1. Markus Gisdol ha però subito ritrovato il sorriso grazie al buon avvio in campionato, dove è arrivata una importante vittoria interna contro l'Augusta, formazione che se i pronostici di inizio Bundesliga dovessero essere rispettati, lotterà con l'Amburgo per non retrocedere.

LE PROBABILI FORMAZIONI A COLONIA

Riguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo, risulta altamente probabile che il Colonia continui a giocare con il 4-2-3-1. Peter Stöger nonostante la sconfitta patita nell'esordio in campionato dovrebbe dare fiducia agli stessi 11 che sono scesi in campo dal primo minuto, anche se non è escluso qualche cambio in mediana, il reparto che ha sofferto di più. Ovviamente confermato Cordoba, arrivato per 18 milioni di euro dal Magonza e su cui ci sono grandi aspettative per i motivi di cui si è detto. Nelle file dell'Amburgo, che giocherà probabilmente con un accorto 4-4-2, mancherà Nicolai Muller, infortunatosi nella prima giornata del campionato registrando la rottura del legamento crociato. Il cambio di modulo porterà probabilmente Vasilije Janjicic a spostare il proprio raggio di azione sulla fascia. Obiettivo dell'Amburgo è quello di riuscire ad ottenere almeno 1 punto per dare seguito alla vittoria contro l'Augusta.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici vedono il Colonia favorito in questa seconda giornata della Bundesliga: la Snai quota una vittoria dei padroni di casa a 1,87 volte la cifra giocata, mentre un successo dell'Amburgo è dato a 4,25. Un pareggio viene invece quotato a 3,45.

