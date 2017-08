Consigli Fantacalcio 2017/ Belotti e Immobile fremono, occhio a Borriello (2a giornata, Serie A 2018)

Immobile e Belotti, attaccanti della Nazionale - LaPresse

E’ tutto pronto per una nuova giornata del campionato di calcio di Serie A, precisamente la seconda della stagione 2017-2018. Come ormai da anni a questa parte, la redazione de IlSussidiario.net cercherà di aiutarvi nella scelta dei giocatori da schierare o meno per il fantacalcio, quello che a tutti gli effetti è il secondo gioco più amato dagli italiani. Andiamo quindi a vedere insieme i nostri consigli e le nostre dritte, con la speranza che possiate seguirli e ovviamente vincere.

CHI SCHIERARE TITOLARE, 2 GIORNATA SERIE A

La seconda giornata di Serie A inizierà questa sera, a partire dalle ore 18:00, con l’anticipo dello stadio Marassi fra il Genoa e la Juventus. Tanti giocatori da fantacalcio fra le fila dei bianconeri, a cominciare da Douglas Costa, che dovrebbe partire dal primo minuto, e che potrebbe regalare qualche bonus, in particolare assist. Bene ovviamente anche Dybala e Higuain. In casa Genoa, invece, fate attenzione all’esterno Taarabt e all’esperienza di Goran Pandev. Proseguiamo con Benevento-Bologna, e cominciamo con il numero dieci dei giallorossi Ciciretti, già in gol all’esordio contro la Sampdoria; interessante anche l’attaccante Coda. Fra le fila felsinee, invece, interessanti i due ex milanisti Verdi e Poli, soprattutto il primo. Roma-Inter è un’altra di quelle sfide che dovrebbe offrire terreno molto fertile per i vari fantallenatori. Il capocannoniere Icardi, doppietta per lui domenica scorsa contro la Fiorentina, è ovviamente una certezza, così come Peresic, che segna, o male che vada regala un assist. Nella Roma, invece, c’è il cannoniere della passata stagione, Dzeko, e attenzione anche all’altra stella giallorossa, quel Radja Nainggolan che l’Inter avrebbe tanto voluto acquistare durante questo calciomercato estivo ormai agli sgoccioli. Eviteremmo i due portieri dell’incontro, leggasi Alisson da una parte, e Handanovic dall’altra, che potrebbero subire manciate di gol. Spazio quindi a Torino-Sassuolo, cominciando dai padroni di casa granata: ha sfiorato il gol nella sfida d’apertura contro il Bologna, ma domani vorrà tornare a gonfiare la rete.

Stiamo parlando ovviamente di Andrea Belotti, centravanti della nazionale italiana, che tra l’altro, potrebbe scendere in campo per l’ultima volta con la divisa del Toro, visto il noto interesse nei suoi confronti del Monaco. Molto bene anche l’altro attaccante dei piemontesi, Ljajic, nonché il terzino destro Zappacosta. Fra le fila emiliane, bomber Falcinelli con l’aggiunta di Berardi: puntate su di loro. Proseguiamo con Chievo-Lazio, iniziando dagli ospiti biancocelesti. C’è un Ciro Immobile scalpitante, reduce da una stagione con 23 gol e all’asciutto all’esordio con la Spal: puntate su di lui perché potrebbe fare seriamente male alla retroguardia dei veneti. Bene anche i soliti Lulic e Milinkovic-Savic. Nel Chievo, invece, confermiamo i protagonisti della vittoria contro l’Udinese, ovvero, Birsa e Inglese. Non disdegnate anche Pucciarelli. Il Crotone proverà a rifarsi dopo la sconfitta col Milan: ci piacciono in particolare Mandragora, centrocampista, e l’attaccante Tonev. Squalificato Ceccherini dopo l’espulsione. Nel Verona, all-in ovviamente su Giampaolo Pazzini, già in gol sabato scorso contro il Napoli. Andiamo avanti con la Fiorentina, che giocherà in casa contro la Samp: i nostri consigli si chiamano Chiesa e Simeone Junior, con un occhio di riguardo per il numero 10 Eysseric. Niente da fare invece per Saponara, infortunato. Nella Sampdoria, invece, grande inizio di stagione di Quagliarella, in vetta alla classifica cannonieri con due reti al pari di Icardi. Proseguiamo con il Milan, che giocherà in casa contro il Cagliari.

Anche fra le fila rossonere, così come per le altre big, sono diversi i giocatori da fantacalcio, a cominciare da Cutrone, che forse pochi fantallenatori avranno acquistato, ma che alla prima giornata ha regalato un bel bonus di più 4. Come il comasco, un altro milanista sulla cresta dell’onda è Suso, in gran spolvero in Calabria, e attenzione anche ai due terzini Conti e Ricardo Rodriguez. Nel Cagliari, invece, scegliete il trequartista Joao Pedro e l’attaccante Sau. Anche il Napoli offre un gran ventaglio di possibilità, a cominciare dall’indiavolato Insigne, fra i migliori nella gara contro il Nizza. Bene anche capitan Hamsik, Ghoulam e il portiere Pepe Reina, che non dovrebbe subire moltissimo. In casa Atalanta, invece, scegliamo il Papu Gomez, e il centrocampista Cristante. Chiudiamo i nostri consigli con Spal-Udinese, cominciando dai ferraresi: ci stuzzica moltissimo Marco Borriello, arrivato pochi giorni fa in Emilia, e subito gettato nella mischia. Bene anche Floccari, che affiancherà proprio l’ex centravanti del Cagliari. Fra le fila friulane, invece, Thereau è una candidatura interessante, così come bomber Lasagna.

