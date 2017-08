Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 7^ tappa: vincitore, percorso (Lliria-Cuenca, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi con la settima tappa Lliria-Cuenca di 207 km vivrà un’altra tappa non particolarmente difficile, ma con insidie da non sottovalutare. Ci troviamo dunque di fronte all’ennesima frazione difficile da decifrare, una caratteristica peculiare della Vuelta, dove le sorprese e i colpi di scena sono sempre in agguato. Oggi in particolare bisognerà stare attenti alla salita verso il castello di Cuenca, luogo simbolo di questa città che è patrimonio mondiale dell’Unesco. La partenza della tappa più lunga della Vuelta 2017 sarà alle ore 12.30 da Lliria, mentre l’arrivo è atteso a Cuenca indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che prenderà il via nella Comunità Valenciana per poi spingersi verso l’interno della Spagna, nella Castiglia-La Mancia.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa settima tappa Lliria-Cuenca, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Anche il percorso della frazione di oggi prevederà numerosi saliscendi, anche se in questo caso il punto chiave è facilmente individuabile nella già citata salita verso il castello di Cuenca, poco prima dell’arrivo per il quale si tornerà nella parte bassa della città. Fra i tanti saliscendi sono tre ad essere stati classificati come Gran Premi della Montagna, tutti di terza categoria. Il primo sarà il Puerto La Montalbana (km 51), una salita che misurerà 8 km con pendenza media del 4,3%. Ecco poi l’Alto de Santa Cruz de Moya al km 88,7 della tappa, cioè al termine di un’ascesa di 8,7 km al 4% di pendenza media. Le salite insomma non saranno tremende, ma a fare la differenza potrebbe essere appunto il fatto che di pianura se ne troverà poca lungo tutto il tracciato. Il momento decisivo però sarà naturalmente nel finale: si arriverà a Cuenca per affrontare al km 193,3 lo sprint intermedio di giornata, dopo il quale comincerà la salita verso il Castello, Gpm di terza categoria lungo soli 2 km ma con pendenza media del 7,2%, che sarà dunque l’ideale trampolino di lancio per chi vorrà attaccare e un grosso problema per i velocisti, anche se allo scollinamento saremo al km 195,3 e di conseguenza ne mancheranno ancora 11,7 al traguardo, quasi tutti in discesa e poi pianeggianti.

© Riproduzione Riservata.