GIRONE ATALANTA/ Sorteggio Europa League 2017: le avversarie dei nerazzurri

Giornata speciale per l’Atalanta, che oggi conoscerà i nomi delle sue avversarie nel girone di Europa League: il sorteggio è in programma alle ore 13.00 a Monaco. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sarà il giusto coronamento dello scorso campionato, una trionfale cavalcata per una Dea che era partita con il solo obiettivo della salvezza e ha invece chiuso al quarto posto (miglior piazzamento di sempre per l’Atalanta in Serie A), con tante vittorie da ricordare, un bel gioco e tanti giovani lanciati sul palcoscenico del grande calcio - tanto che molti di loro hanno lasciato già i nerazzurri e non potranno vivere questa storica Europa League, prima avventura nelle Coppe per l’Atalanta da 26 anni a questa parte. Peccato solamente per l’impossibilità di giocare a Bergamo le partite casalinghe: lo stadio non è in regola con i parametri Uefa e dunque l’Atalanta giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La classica cerimonia del sorteggio comporrà il cammino dell’Atalanta nella fase a gironi, che ci accompagnerà per sei giovedì da metà settembre fino a dicembre. Chi potranno essere dunque le rivali dell’Atalanta? La certezza è che i nerazzurri saranno in terza fascia, dunque vediamo che cosa potrà toccare al Gasp.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Essere in terza fascia significa che l’Atalanta potrà beccare le rivali sulla carta più temibili di questa Europa League. A parte Milan e Lazio (che non possono essere abbinate all’Atalanta per il divieto di derby nella fase a gironi), squadre come Arsenal, Lione, Zenit San Pietroburgo e Villarreal possono incrociare la loro strada con i nerazzurri: tecnicamente sarebbe un problema, però una trasferta all’Emirates Stadium è probabilmente nei sogni dei tifosi dell’Atalanta. A quel punto, sarebbe però fondamentale evitare le squadre più dure della seconda fascia, come ad esempio il rampante Everton di Wayne Rooney, il Marsiglia, la Real Sociedad e il Nizza. Esclusa naturalmente la terza fascia, passiamo direttamente alla quarta, che può regalare un vero e proprio giro negli angoli più remoti d’Europa, con difficoltà che sulla carta potrebbero essere più logistiche che tecniche. Ecco perché la migliore opzione potrebbe essere il Lugano: da Bergamo al Canton Ticino, raggiungere la località svizzera non sarebbe di certo un problema.

