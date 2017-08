GIRONE LAZIO/ Sorteggio Europa League 2017: le avversarie dei biancocelesti

Girone Lazio - LaPresse

La Lazio oggi conoscerà i nomi delle sue avversarie nel girone di Europa League, il cui sorteggio è in programma alle ore 13.00 a Monaco. Per i biancocelesti di Simone Inzaghi il cammino avrà inizio a metà settembre, dal momento che la qualificazione alla fase a gironi era arrivata immediatamente dal campionato grazie al quinto posto finale - senza contare che la Lazio è stata anche finalista di Coppa Italia. Niente preliminari, a differenza ad esempio del Milan, dunque la stagione europea dei biancocelesti comincerà appunto oggi, con la classica cerimonia del sorteggio che comporrà il cammino della Lazio nella fase a gironi, che ci accompagnerà per sei giovedì da metà settembre fino a dicembre. La prima buona notizia arriva dal fatto che i biancocesti sono una delle dodici teste di serie inserite in prima fascia, il che significa che la Lazio potrà evitare le rivali sulla carta più temibili. A parte i rossoneri (che sarebbero stati comunque esclusi per il divieto di derby nella fase a gironi), squadre come Arsenal, Lione, Zenit San Pietroburgo e Villarreal non potranno dunque essere associate alla Lazio.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Andiamo dunque ad analizzare le possibili rivali dalle altre fasce: sulla carta le più pericolose potrebbero essere le squadre di seconda fascia, club potenzialmente insidiosi per tutte le concorrenti. Spiccano il rampante Everton di Wayne Rooney, il Marsiglia, la Real Sociedad e il Nizza, pur nettamente eliminato dalla Champions League grazie a due splendide prestazioni del Napoli stellare di Maurizio Sarri. In terza fascia, esclusa naturalmente l’Atalanta, i pericoli maggiori potrebbero essere le due tedesche Hoffenheim (quarto nella scorsa Bundesliga ed eliminato dai playoff di Champions League dal Liverpool) e Colonia, mentre la quarta fascia può regalare un vero e proprio giro negli angoli più remoti d’Europa, con difficoltà che sulla carta potrebbero essere più logistiche che tecniche. In ogni caso il conto alla rovescia è partito: tra poco conosceremo gli ostacoli della Lazio sulla lunghissima strada che porta alla finale di Lione.

