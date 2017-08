GIRONE MILAN/ Sorteggio Europa League 2017: le avversarie dei rossoneri

Montella e Montolivo (Foto: Lapresse)

Archiviata la formalità Shkëndija, il Milan può finalmente festeggiare a tutti gli effetti l'ingresso in Europa League. Un obiettivo inseguito dalla stagione scorsa, con il sesto posto in campionato che ha consentito agli uomini di Vincenzo Montella di partire dal terzo turno preliminare della competizione continentale contro i rumeni del Craiova. Sconfitta, non senza qualche affanno, la formazione guidata da Devis Mangia, la doppia sfida contro i macedoni si è rivelata una pura formalità. Ma adesso gli occhi dei tifosi rossoneri sono rivolti a Montecarlo, dove alle ore 13 di oggi, venerdì 25 agosto, prenderà il via il sorteggio che svelerà la composizione dei gironi della prossima Europa League. Quel che è certo, grazie ai successi delle squadre più quotate nei preliminari di Champions League, è che il Milan sarà in prima fascia: questo significa che Montella e i suoi, al pari della Lazio di Simone Inzaghi restando in tema di italiane, dovrebbero godere di una partenza sulla carta soft.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Il fatto di essere in prima fascia consente al Milan di evitare le rivali sulla carta più temibili. Squadre come Arsenal, Lione e Villareal è bene affrontarle eventualmente più avanti, quando la nuova squadra creata dal duo Fassone-Mirabelli avrà trovato i giusti automatismi. Attenzione però alle squadre di seconda fascia, club potenzialmente insidiosi per tutte le concorrenti. Nel parterre troviamo ad esempio l'Hoffenheim, eliminato sì ai preliminari di Champions dal Liverpool, ma comunque capace di crearsi diverse occasioni da gol contro i Reds anche ad Anfield. Un incrocio affascinante, per restare in tema di sconfitte nei preliminari, potrebbe essere quello con il Nizza, escluso dalla Champions League soltanto dal Napoli stellare di Maurizio Sarri. In quel caso sarebbe curioso vedere Mario Balotelli tornare a Milano in rossonero, ma per una volta da avversario della sua squadra del cuore. In ogni caso il conto alla rovescia è partito: tra poco conosceremo gli ostacoli del Milan sulla strada che porta alla finale di Lione.

© Riproduzione Riservata.