Howedes alla Juventus / Calciomercato live: il tedesco è il jolly che voleva Allegri

Howedes, difensore Schalke 04 - Instagram

La Juventus dovrebbe a breve portare a termine un nuovo colpo di questo calciomercato estivo. Vista la partenza di Leonardo Bonucci e la necessità di innestare ulteriormente le due corsie nonostante l’arrivo di De Sciglio, l’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha deciso di mettere le proprie mani su Benedikt Howedes. Il nazionale tedesco di proprietà dello Schalke 04 dovrebbe sbarcare a breve a Torino, visto che l’operazione è ormai in chiusura, come ha fatto chiaramente capire tra l’altro proprio lo stesso ad nelle scorse ore. Se tutto andrà come previsto, alla fine i campioni d’Italia in carica verseranno nelle casse dei tedeschi una decina di milioni di euro, per un’operazione che verrà portata a termine con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato però ad un certo numero di presenze durante la stagione.

LA DUTTILITA’ E L’ESPERIENZA DI HOWEDES

Un colpo che si è reso necessario in particolare dopo che l’Atalanta ha continuato a fare muro per Leonardo Spinazzola, decidendo di trattenere il talento azzurro fino al termine del campionato attuale. Marotta ha deciso di virare su Howedes visto che lo stesso roccioso tedesco può occupare più ruoli: i due centrali, ma anche il terzino destro e quello sinistro, e ciò lo rende una pedina decisamente preziosa. Tra l’altro il 29enne di Haltern vanta anche un’importante esperienza a livello internazionale sia con la maglia del club di Gelsenkirchen, sia con quella della nazionale tedesca, queso fa di lui un giocatore senza dubbio ancora più appetibile. Resta da capire se il mercato della Juventus si chiuderà o meno con l’arrivo del calciatore nato in Germania: non ci resta che attendere i prossimi sei giorni.

