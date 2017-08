INFORTUNIO MARCHISIO/ Nuovo problema al ginocchio operato: stop di 4 settimane

Claudio Marchisio, centrocampista Juventus - LaPresse

Nuovo guaio per il centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio. Il ginocchio sinistro, quello operato lo scorso anno dopo l’infortunio serio, fa ancora male, e di conseguenza lo stesso Principino dovrà osservare un periodo lontano dai campi da gioco. Secondo quanto ha fatto sapere lo staff medico della società campione d’Italia in carica, il ragazzo non potrà indossare le scarpe con i tacchetti per le prossime 3/4 settimane. Ecco quanto spiega il bollettino medico diramato dal sito ufficiale della Juventus: «A seguito di una problematica al ginocchio sinistro, già oggetto di intervento chirurgico nel 2016, emersa negli ultimi tempi, Claudio Marchisio accompagnato dal Dott. Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, ieri è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali ad opera del dott Cugat a Barcellona. Ne è e emersa la necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare. Per tale ragione non sarà disponibile per le prossime 3/4 settimane».

LE VOCI SUL MILAN E IL PRESUNTO MAL DI PANCIA

Un periodo non proprio positivo quindi per il calciatore della Juventus, al centro negli scorsi giorni di alcune vicende di calciomercato. Sembra infatti che Marchisio non sia proprio contento del trattamento ricevuto dal tecnico Massimiliano Allegri, che gli preferisce altri compagni di reparto come accaduto durante la Supercoppa Italiana persa contro la Lazio. Per queste ragioni, sarebbe un po’ inquieto ed avrebbe anche meditato l’addio con il Milan che sarebbe stato pronto ad accoglierlo. Il caso sembrerebbe essere rientrato ma ora una nuova tegola, con il giocatore che dovrà quindi vedere nuovamente i propri compagni dalla tribuna, con il rischio di perdere per un’altra volta il posto da titolare. La cosa certa è che ora come ora sembra davvero difficile pensare a Marchisio in un’altra squadra, proprio per via del nuovo stop.

