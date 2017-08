Italia Georgia/ Streaming video e diretta tv, risultato live (basket, Torneo Acropoli 2017)

Diretta Italia Georgia, Torneo Acropoli di basket (Foto LaPresse)

Italia Georgia chiude il Torneo Acropoli 2017: le due nazionali di basket si incrociano sul parquet di Creta alle ore 17:45 di venerdì 25 agosto. Archiviate le amichevoli di lusso contro Serbia e Grecia, l’Italia chiude il suo percorso di avvicinamento agli Europei 2017 contro una nazionale tutto sommato abbordabile; questo però è il match più atteso da Ettore Messina. Per un semplice motivo: il prossimo 6 settembre Italia e Georgia giocheranno una contro l’altra a Tel Aviv, nell’ultima giornata del girone agli Europei. La partita potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno, facilmente lo sarà per stabilire il posizionamento in classifica e dunque il prosieguo del torneo: per questo motivo Messina sa di non poter sottovalutare l’impegno di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Italia Georgia come sempre andrà in onda in diretta tv su Sky Sport 2: la televisione satellitare ospiterà anche le partite degli Europei di basket, e tutti gli abbonati potranno gustarsi questa partita del Torneo Acropoli 2017 anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

COME ARRIVA L’ITALIA

L’Italia arriva all’amichevole contro la Grecia avendo fatto buoni passi avanti. Lo ha affermato Ettore Messina, che nonostante le ultime sconfitte ha visto una nazionale migliorata sul piano mentale e dell’organizzazione: certo la strada rimane in salita perchè le scoppole prese (soprattutto contro Belgio e Francia) non si dimenticano e hanno evidenziato soprattutto un calo fisico nei secondi tempi. Un aspetto sul quale il coach dovrà lavorare, più che sulla composizione dei 12 per gli Europei e delle rotazioni per spartirsi i 40 minuti: quando il livello della competizione salirà sarà importante, per non dire fondamentale, rimanere in partita per tutta la durata degli incontri perchè certe nazionali, magari anche inferiori sul piano tecnico, hanno intensità diverse.

L’AVVERSARIO

La Georgia non fa sicuramente parte dell’elite del basket europeo; non ha mai vinto nulla e paga in questo il fatto di essere nata da poco, da quando cioè si è disgregata l’Unione Sovietica. Tuttavia appare in crescita: la prossima settimana inizierà la quarta partecipazione consecutiva agli Europei e due anni fa ha ottenuto il suo miglior risultato, superando il primo girone (a scapito di Macedonia e Olanda) e chiudendo in nona posizione avendo tenuto testa alla Lituania (era in vantaggio ancora alla fine del terzo quarto). Zaza Pachulia per di più ha contribuito a portare la sua nazione sul tetto del mondo: lo scorso giugno il centro dei Golden State Warriors ha vinto il titolo NBA partendo in quintetto (anche se poi il suo minutaggio è stato decisamente limitato). Un successo che può contribuire ad aprire la strada ad altri colleghi.

