Italia Germania/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Europei volley maschile 2017)

Italia Germania è la partita in programma oggi venerdì 25 agosto 2017 alle ore 20.30 attesa a Stettino e primo banco di prova per la fase a giorni dell’Europeo di volley maschile 2017 in Polonia. La nazionale azzurra di Blengini dopo un’estate parecchio travagliata tona in campo per puntare senza ombra di dubbio a una medaglia: la fase a girone di certo vede gli azzurri favoriti a partire da questa sera contro la Germania. La formazione guidata da andrea Giani infatti pur rappresentando comunque un avversario valido, per palmares e risultati non dovrebbe risultare un ostacolo insormontabile per l’Italia cosi come Slovacchia e Repubblica Ceca che affronteremo poi nei prossimi giorni. Sulla carta quindi pare che questa a fase a gruppi rappresenti più una sorta di allenamento per la nazionale azzurra in attesa che il tabellone finale ci fornisca un quadro più chiaro della fase finale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI ITALIA-GERMANIA (da raiplay.it)

COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Nonostante la relativa modestia dell’avversario, ovvero la nazionale tedesca, la formazione di Blengini oggi non può affatto abbassare la guardia: in campo a Stettino infatti avremo una formazione necessariamente rimaneggiata vista l’assenza annunciata di qualche pezzo grosso come Ivan Zaytsev, con alcuni giocatori che non hanno mai disputato questo tipo di torneo continentale, pur non essendo completamente a digiuno di prove internazionali. Ulteriore elemento da tenere conto è l’opaca prestazione della nazionale azzurra all’ultima World League, che ha mostrato una formazione con tanto cuore ma che doveva ancora crescere e vedere oliato qualche meccanismo.

Nella competizione continentale infatti l’Italia ha raccolto alassimo al 2^piazza, che secondo il vecchio regolamento della Fivb avrebbe relegato gli azzurri nel gruppo B il prossimo anno. Da confronto di certo la Germania non ha fatto di più concludendo il torneo 27^: va però detto che la formazione tedesca si è preparata molto duramente in vista degli Europei 2017. La Germania infatti approda in Polonia dopo i due successi in amichevole contro la Finlandia, maturati entrambi per 3-0. L’Italia invece ha affrontato in un doppio scontro l'Olanda, trovando si due vittorie ma concedendo alla compagnie oranje qualche punto di troppo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo poi che agli Europei di volley maschile 2017 di Polonia la tv di stato ha confermato ampia copertura mediatica sulle proprie reti ammiraglie per la gioia di tutti gli appassionati. Diretta tv di Italia Germania quindi garantita dalle ore 20.20 sul canale Rai 1, con diretta streaming video confermata tramite il portale Raiplay.it. Segnaliamo poi la possibilità di rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino della partita sul portale ufficiale della Cev, www.cev.lu.

