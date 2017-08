MAYWEATHER VS MC GREGOR/ Video, a Las Vegas la boxe sfida le arti marziali

Pronti per Mayweather vs. McGregor (foto LaPresse)

Viene presentato come il match del secolo, sicuramente sarà il match dell'anno. Floyd Mayweather sfiderà Conor McGregor sul ring di Las Vegas: la particolarità è che non si tratta di un match di boxe qualsiasi. Mayweather, cinque volte campione del mondo nei pesi Superpiuma, Leggeri, Superleggeri, Welter e Superwelter, torna a combattere a 2 anni dal ritiro e all'età di 40 anni per sfidare non un campione di pugilato, ma di arti marziali. McGregor, 29enne irlandese, è campione del mondo dei pesi leggeri di arti marziali miste, e si misurerà contro una leggenda della nobile arte. Tanto che si pensa che possa trattarsi di una farsa, considerando quanto le borse hanno fruttato per i due combattenti. 100 milioni di dollari per Mayweather, 75 milioni di dollari per McGregor. Comunque vada, finanziariamente, sarà un successo, anche se in molti temono che il combattimento sarà più che altro una sorta di commedia, anche se sarà a tutti gli effetti un incontro di pugilato con regole conseguenti.

UNA PIOGGIA DI DENARO SUI CONTENDENTI

Una scelta che ovviamente costringe McGregor a cimentarsi in una disciplina non sua e che rappresenterà un handicap per il campione di arti marziali, molto di più di quanto non possa rappresentare un problema per Mayweather l'età avanzata e l'inattività recente. Non per niente il pugile campione del mondo in cinque categorie viene considerato nettamente favorito per la conquista dell'incontro a Las Vegas, che andrà in scena (orario italiano) domenica 27 agosto alle 5:00 del mattino. Il match in Italia non avrà copertura televisiva, forse i network non si sono convinti della possibilità in termini di spettacolo di un incontro che sembra essere stato organizzato solamente per motivazioni squisitamente economiche, basti pensare anche che al vincitore andrà la favolosa Money Belt, una cintura in pelle di coccodrillo guarnita da 3360 diamanti, 600 zaffiri, 300 smeraldi e 1.5 kg di oro. Insomma, l'incontro farà ricchi i partecipanti in ogni caso, mentre da parte degli appassionati di boxe il giudizio allo spettacolo potrebbe essere impietoso.

