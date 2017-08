Parma Cremonese/ Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma-Cremonese, Foto LaPresse

Parma-Cremonese sarà la partita inaugurale del campionato di Serie B 2017-2018, le due squadre - entrambe neopromosse dalla Lega Pro - si sfideranno allo stadio Ennio Tardini nell'omonimo capoluogo emiliano venerdì 25 agosto 2017 alle ore 20.30, nel giorno del cosiddeto open day della categoria cadetta. La partita sarà diretta dall'arbitro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta e avrà al suo fianco gli assistenti La Notte e Dei Giudici.

Come l'Araba Fenice, il nuovo Parma è risorto dalle sue stesse ceneri in seguito al fallimento della società del 2015: la ripartenza dalla Serie D è stata lenta e faticosa ma ora gli emiliani cominciano a intravedere finalmente la luce. Lo scorso anno i ducali hanno chiuso il campionato al secondo posto nel girone B della Lega Pro, dietro al Venezia promosso direttamente in Serie B. In questa maniera la squadra allenata da Roberto D'Aversa (confermatissimo in panchina) ha potuto saltare la fase preliminare degli spareggi e risparmiare preziosissime energie che gli hanno poi consentito di prevalere nei due rush finali contro Pordenone e Alessandria.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

In occasione del debutto contro la Cremonese, D'Aversa potrebbe disporre i suoi secondo lo schema 4-3-3: in porta ci sarà Frattali che ha fatto molto bene in Lega Pro, alla soglia dei 40 anni Alessandro Lucarelli sarà il punto di riferimento della difesa assieme all'altro centrale Di Cesare (l'alternativa è Germoni), affianco a loro due i terzini Scaglia e Iacoponi che in fase offensiva scaleranno verso la linea mediana supportando i centrocampisti Dezi, Barillà e Scozzarella. Il tridente d'attacco sarà invece formato dalla punta Calaiò (o Baraye) e dalle ali Siligardi (Nocciolini) e Di Gaudio (Frediani).

Con molta probabilità Attilio Tesser continuerà a usare il modulo a rombo (4-3-1-2) che ha funzionato benissimo lo scorso anno in Lega Pro, in porta troveremo uno dei nuovi innesti, l'ex-Pisa Samir Ujkani; Canini e Claiton (proveniente dal Crotone) si occuperanno della fase difensiva, coadiuvati dai terzini Almici e Renzetti; centrocampo esperto con i 35enni Pesce e Croce che completeranno il reparto assieme ad Arini (prezioso il suo contributo nel ritorno in Serie A della Spal); Mokulu e Brighenti le due punte davanti al trequartista Belingheri.

IL BALLO DELLE DEBUTTANTI IN SERIE B

Il Parma non ha alcuna intenzione di rallentare nella scalata che lo dovrebbe riportare ai vertici del calcio italiano, lo si intuisce dalla campagna acquisti piuttosto importante, nel corso dell'estate sono infatti arrivati Barillà, Dezi, Siligardi, Frediani, Di Gaudio e Roberto Insigne (fratello di Lorenzo, stella del Napoli) ma il gran colpo deve ancora arrivare e potrebbe essere Alessandro Matri che in Serie B può decisamente fare la differenza. La stagione del Parma è ufficialmente cominciata lo scorso 6 agosto quando ha affrontato allo stadio San Nicola il Bari nel secondo turno preliminare, i gialloblù sono stati eliminati dopo aver perso per 1-2.

Anche quello della Cremonese è decisamente un gradito ritorno, i grigiorossi mancavano dalla Serie B dal 2005. La squadra allenata da Attilio Tesser ha compiuto una grande impresa lo scorso anno con la rimonta sull'Alessandria (a lungo in testa nel girone A di Lega Pro) superandola proprio sul filo di lana e assicurandosi la promozione diretta. L'obiettivo minimo è restare tra i cadetti cercando magari di togliersi qualche soddisfazione importante contro squadre sulla carta più attrezzata, sebbene negli ultimi anni le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi hanno poi dimostrato di essere competitive nonostante il salto di categoria. Ironia della sorte, anche la Cremonese è stata eliminata dal Bari in Coppa Italia, per la precisione nel terzo turno preliminare.

QUOTE, PRONOSTICI E SCOMMESSE

Parma-Cremonese sarà una partita tutta da seguire, come dimostrano le quote delle varie agenzie di scommesse on-line: grazie al fattore campo i padroni di casa vengono dati per favoriti, WilliamHill offre una vincita di 1,80 per il successo degli uomini di D'Aversa. Bet365 propone una quota di 3,40 in caso di parità mentre PaddyPower alza la vincita a 5 volte la posta giocata per il 2 dei grigiorossi. Entrambe le squadre per il ritorno in Serie B non vogliono scoprirsi più di tanto e di conseguenza la quota dell'Under (1,62 su Bet365) è più bassa rispetto all'Over (2,25 su Unibet). Infine vi segnaliamo una quota molto interessante di 8,25 su Betclic per il risultato esatto di 2-1 in favore dei crociati.

STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

