Probabili formazioni/ Benevento Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Benevento Bologna si gioca sabato 26 agosto alle ore 18: giornata storica la seconda di Serie A 2017-2018, perchè per la prima volta di sempre il Benevento gioca in casa una partita del massimo campionato. La prima, sul campo della Sampdoria, è stata persa ma è comunque arrivato il primo gol in Serie A e una prestazione convincente; contro il Bologna, reduce dal pareggio interno contro il Torino, Marco Baroni sa di dover andare a caccia di punti importanti per la salvezza. In attesa del fischio d’inizio di domani pomeriggio, andiamo a studiare quello che i due allenatori hanno in mente analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Benevento-Bologna.

Benevento Bologna è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 2 - per questo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) mentre non è trasmessa sul digitale terrestre a pagamento.

FORMAZIONI BENEVENTO: LE SCELTE DI BARONI

Con il solo Chibsah ai box, Baroni dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 che è stato il marchio di fabbrica lo scorso anno: un modulo che può variare e diventare un 4-4-2 in fase di non possesso, perchè Ciciretti e D’Alessandro possono abbassarsi molto sulle corsie lasciando invece Puscas a fare coppia con Massimo Coda. Il giovane del vivaio dell’Inter sarebbe in realtà il giocatore adibito ad agire alle spalle di Coda, con Ciciretti e D’Alessandro che gli fanno da supporto; una formazione se vogliamo piuttosto offensiva, e che sarà coperta da una linea mediana nella quale Nicolas Viola appare in vantaggio su Eramo (non al meglio della condizione), con Cataldi che ovviamente è piuttosto certo del posto. La difesa avrà un compito importante per questa partita: Costa e Lucioni sono una coppia esperta per proteggere il portiere Belec, sulle corsie invece ci vorrà spinta ma anche attenzione alle incursioni dei veloci avversari. Adibiti al compito saranno Venuti e Gaetano Letizia (anche lui come Belec arrivato dal Carpi).

FORMAZIONI BOLOGNA: LE SCELTE DI DONADONI

Roberto Donadoni non ha abbandonato il 4-3-3 nel quale, come lo scorso anno, c’è un ballottaggio tra Di Francesco e Krejci. Il primo ha segnato una settimana fa e resta comunque favorito per la fascia sinistra; prima punta ovviamente Mattia Destro chiamato alla stagione della consacrazione, mentre Simone Verdi sarà il laterale dall’altra parte con facoltà anche di accentrarsi e fare il trequartista. A centrocampo ci sarà più quantità che qualità: sia Taider che Andrea Poli sanno eseguire molto bene la fase di interdizione, all’occorrenza l’algerino potrà dare una mano a Nagy, schierato come perno centrale, per creare un gioco che altrimenti verrebbe demandato agli esterni che si dovrebbero abbassare parecchio. Il reparto arretrato sarà comandato da Giancarlo Gonzalez che avrà al suo fianco De Maio; entrambi volti nuovi, mentre fanno parte della “vecchia guardia” Torosidis e Masina, che presidieranno le fasce come terzini, e il portiere Mirante che parte davanti ad Angelo Da Costa nelle gerarchie.

BENEVENTO (4-2-3-1): 1 Belec; 23 Venuti, 5 Lucioni, 21 Costa, 3 G. Letizia; 8 Cataldi, 14 N. Viola; 10 Ciciretti, 32 Puscas, 7 D’Alessandro; 11 M. Coda

A disposizione: 22 Brignoli, 12 Piscitelli, 18 Gyamfi, 15 Camporese, 6 Djimsiti, 17 G. Di Chiara, 4 Del Pinto, 27 Eramo, 19 K. Cissé, 9 Ceravolo

Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: -

Indisponibili: Chibsah

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 35 Torosidis, 6 De Maio, 3 G. Gonzalez, 25 Masina; 16 A. Poli, 2 Nagy, 8 Taider; 9 Verdi, 10 Destro, 14 F. Di Francesco

A disposizione: 1 A. Da Costa, 29 Santurro, 15 I. Mbaye, 4 Krafth, 20 Maietta, 18 Helander, 77 Donsah, 12 Crisetig, 5 Pulgar, 11 Krejci, 24 Palacio, 7 B. Petkovic

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Falletti

