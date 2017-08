Probabili formazioni/ Genoa Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Genoa Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Genoa Juventus apre la seconda giornata di Serie A 2017-2018: alle ore 18 di sabato 26 agosto si gioca al Ferraris, dove un anno fa i bianconeri erano malamente caduti subendo tre gol in mezz’ora. Premesse diverse adesso: la Juventus ha vinto nettamente l’esordio casalingo, mentre il Genoa ha manifestato qualche problema a livello offensivo fermandosi contro il Genoa (ma comunque raccogliendo un punto). Aspettando la sfida, andiamo subito a vedere quali possono essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa Juventus.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Genoa Juventus è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 - per questo secondo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) e sul digitale terrestre a pagamento (Premium Sport e Premium Sport HD).

FORMAZIONI GENOA: I DUBBI DI JURIC

Ivan Juric conferma il tridente offensivo con Taarabt (favorito su Luca Rigoni, che darebbe un’altra dimensione al ruolo) alle spalle delle due punte; non ci sarà Lapadula e allora spazio ancora a Pandev e Galabinov, nella speranza che il bulgaro arrivi almeno in doppia cifra di gol. In mediana Bertolacci, cavallo di ritorno, farà coppia con Miguel Veloso: centrocampo ben assortito e che sarà aiutato da due corridori sulle fasce, ovvero Lazovic e Diego Laxalt che sanno percorrere tutta la corsia. In questa zona del campo potrebbe arrivare il rinforzo proprio dalla Juventus: il Genoa starebbe pensando al ritorno di Sturaro, e attenzione anche alla possibilità che, dopo una sola stagione nell’Inter, a Marassi si riveda Ansaldi. Per il momento però si prosegue con la vecchia guardia; anche in difesa, dove Gentiletti e Biraschi saranno schierati nelle zone “laterali”, con Rossettini (unico volto nuovo del reparto) a comandare davanti a Mattia Perin, ormai pienamente ristabilito dopo il grave infortunio dello scorso anno.

FORMAZIONI JUVENTUS: LE SCELTE DI ALLEGRI

Archiviato il positivo esordio di sabato scorso, la Juventus si presenta alla prima trasferta con una formazione che potrebbe essere simile a quella che ha battuto il Cagliari. Massimiliano Allegri però potrebbe scegliere di passare subito al 4-3-3: in questo caso dentro Matuidi a centrocampo, con Pjanic impiegato da regista arretrato e Khedira che sembra comunque favorito su Marchisio per il ruolo di mezzala destra. Se fosse così a rimanere fuori sarebbe Mandzukic, altrimenti impiegato come esterno a sinistra; nell’eventualità del tridente Dybala andrebbe a giocare come laterale “mascherato”, mentre dall’altra parte è comunque vivo il ballottaggio tra Cuadrado e Douglas Costa, perchè il brasiliano ha dato buone risposte e dunque potrebbe essere in campo dal primo minuto. Andrà invece in panchina Bernardeschi, ancora a caccia della forma migliore; per quanto riguarda la difesa, più Lichtsteiner che De Sciglio a destra e Alex Sandro sicuro a sinistra, in mezzo sarà ancora Rugani a fare coppia con Chiellini proteggendo Buffon.

IL TABELLINO

GENOA (3-4-2-1): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 93 Diego Laxalt; 11 Taarabt; 19 Pandev, 16 Galabinov

A disposizione: 23 Lamanna, 38 Zima, 87 Zukanovic, 20 Rosi, 40 Omeonga, 30 L. Rigoni, 18 Migliore, 9 Centurion, 17 Palladino, - Salcedo Mora

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Spolli, Lapadula

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 7 Cuadrado, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 34 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

© Riproduzione Riservata.