Probabili formazioni/ Roma Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Roma Inter è il primo big match nella Serie A 2017-2018, e arriva già alla seconda giornata: sabato 26 agosto alle ore 20:45 grande serata allo stadio Olimpico, dove si affrontano due squadre fortemente candidate allo scudetto e comunque tra le principali gareggianti per i posti che portano in Champions League. Il contesto è già straordinario, ma il grande ritorno di Luciano Spalletti a Roma, a pochi mesi dall’addio alla squadra giallorossa, lo arricchisce di un sapore ancor più gustoso, con tanta attesa su come il tecnico toscano potrebbe essere accolto dai vecchi tifosi. E dunque aspettiamo anche noi, ma intanto possiamo analizzare nel dettaglio le possibili scelte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni di Roma Inter.

Roma Inter è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 - per questo secondo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) e sul digitale terrestre a pagamento (i canali sono Premium Sport e Premium Sport HD).

FORMAZIONI ROMA: LE DIFFICOLTA’ DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco è nei guai: non ha giocatori da mandare in campo sulla corsia destra, perchè Bruno Peres e Nura sono infortunati mentre Florenzi prosegue nel recupero. Così le alternative sono due: Manolas spostato sulla fascia oppure la difesa a tre. Al momento sembra più probabile la prima soluzione, così da non snaturare il fidato 4-3-3: con il greco da terzino sarà Fazio a ritrovare una maglia da titolare, affiancando Juan Jesus e con Kolarov che sarà confermato a sinistra. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: a centrocampo i soliti tre, con Nainggolan e De Rossi insieme a Strootman. Sull’olandese è forte il pressing della Juventus, ma la sensazione è che alla fine non se ne farà nulla; per il momento il numero 6 è giustamente e regolarmente in campo, e così dovrebbe esserlo Defrel che parte ancora in vantaggio rispetto a El Shaarawy, andando a presidiare la corsia destra. Dall’altra parte del campo agirà Diego Perotti; prima punta ovviamente Edin Dzeko, a secco nella prima giornata e impegnato nella difesa del titolo di capocannoniere.

FORMAZIONI INTER: I DUBBI DI SPALLETTI

Per il grande ritorno all’Olimpico, Luciano Spalletti disegna l’Inter con il 4-2-3-1: potrebbero non esserci cambi rispetto alla netta vittoria contro la Fiorentina, l’unico dubbio che al momento attraversa la mente del tecnico toscano riguarda la posizione di trequartista. Qui Brozovic, che sembrava sul piede di partenza, ha giocato la scorsa domenica dando ottime indicazioni: per questo motivo il croato rimane favorito su Joao Mario che, almeno per il momento, va in panchina. In mediana l’escluso di lusso è Gagliardini, che deve accettare di partire dietro Borja Valero e Matias Vecino; difficile che Spalletti cambi in una partita così delicata. Ovviamente Candreva e Perisic giostreranno sulle corsie dando supporto e assist a Mauro Icardi, che ha iniziato la stagione facendo quello che gli riesce meglio (i gol: è già capocannoniere del campionato). In difesa è arrivato Joao Cancelo, ma per il momento il portoghese dovrebbe andare in panchina: il titolare sarà ancora D’Ambrosio con Nagatomo sulla fascia sinistra, in mezzo invece agiranno Skriniar e Miranda.

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 2 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Bruno Peres, Karsdorp, Nura, Emerson P.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 20 Borja Valero, 11 Matias Vecino; 87 Candreva, 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Cancelo, 15 Ansaldi, 23 Ranocchia, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 96 Gabigol, 23 Eder, 8 Jovetic, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

