Probabili formazioni Serie A/ Roma con Manolas sulla destra, nel Milan confermato Cutrone? (2a giornata 2017-2

E’ tutto pronto per il secondo turno del campionato di Serie A 2017-2018. Dopo la prima giornata dello scorso weekend, una nuova tornata prima della pausa per le partite delle varie nazionali. Si comincia sabato, con tre anticipi, e precisamente le due sfide delle ore 18:00 Genoa-Juventus e Benevento-Bologna, nonché il posticipo show delle ore 20:45, il match fra la Roma e l’Inter, la partita probabilmente più importante di questo turno. Milan che esordisce a San Siro, ospitando il Cagliari, mentre il Napoli da Champions torna al San Paolo dopo mesi, per sfidare l’Atalanta. Andiamo quindi a vedere le notizie generali sulle probabili formazioni dei vari incontri in programma.

LE FORMAZIONI IN CAMPO NEL SECONDO TURNO

Partiamo in ordine cronologico, iniziando dall’anticipo di sabato ore 18:00 fra il Genoa e la Juventus. Massimiliano Allegri dovrebbe confermare ancora il 4-2-3-1, con Douglas Costa che pare favorito per una maglia da titolare su Cuadrado. A centrocampo, spazio ancora dal primo minuto per Marchisio, con Matuidi che si accomoda quindi in panchina. Sulla destra ci sarà De Sciglio, mentre in coppia con Chiellini c’è Benatia in vantaggio su Rugani. Nel Genoa, 3-4-3 con Galabinov prima punta, spalleggiato da Taarabt e l’esperto Pandev. Ancora assente Lapadula così come il talento Pellegri, nel mirino tra l’altro proprio dei bianconeri. Proseguiamo con Benevento-Bologna, con Donadoni che sceglie il solito 4-3-3 con Destro punta centrale, affiancato da Verdi e Di Francesco, quest’ultimo, figlio del tecnico Eusebio. Benevento invece con un classico 4-4-2 con l’attacco affidato ai piedi di Coda e Puscas. Per Roma-Inter, problema serio per Di Francesco, che avendo esaurito i terzini destri dopo gli infortuni di Peres, Karsdrop e Nura, dovrà adattare Manolas alla fascia. In mezzo giocherà quindi Fazio con Juan Jesus mentre Defrel sarà l’esterno destro in attesa del mercato. Inter con D’Ambrosio e Nagatomo favoriti su Dalbert e il neo-acquisto Cancelo. Probabile panchina per Gagliardini e Joao Mario. La domenica della Serie A verrà inaugurata dalla sfida delle ore 18:00 fra il Torino e il Sassuolo. Mihajlovic dovrà ancora fare a meno di Baselli, infortunato, così come di Valdifiori. A centrocampo, spazio alla coppia Rincon-Obi. In attacco, chance per il neo-acquisto Berenguer. Nel Sassuolo, tridente d’attacco Berardi, Falcinelli, Politano.

Proseguiamo con Chievo-Lazio, con Maran che punta su un 4-3-1-2 con Inglese e Pucciarelli terminali offensivi. Sempre out Meggiorini che ne avrà fino a novembre. Nella Lazio, invece, Inzaghi dovrebbe rinunciare ancora a Felipe Anderson, e potrebbe non farcela anche Lucas Leiva, che ha qualche acciacco. Sempre escluso Keita, al centro del mercato. Il Crotone affronterà allo Scida il Verona con il 4-4-2. Squalificato Ceccherini dopo il rosso preso contro il Milan. In attacco spazio alla coppia Tonev, Budimir. Fra le fila scaligere, confermato il tridente Pazzini, Cerci, Verde. Dopo la sconfitta a San Siro, la Fiorentina esordisce fra le mura di casa del Franchi. Pioli sceglie un 4-2-3-1 con Simeone punta centrale, e Chiesa esterno di destra. Ancora out Saponara, infortunato. Samp col 4-3-1-2 con Caprari-Quagliarella coppia d’attacco, e Ramirez alle loro spalle. Non convocato per problemi fisici l’ex Roma e Inter, Dodò.

Il Milan dovrebbe affidarsi ancora a Cutrone, protagonista assoluto una settimana fa allo Scida. Borini e Suso saranno le due ali con Calhanoglu a centrocampo largo a sinistra. Resto della formazione come da copione. Risponde il Cagliari con il 4-3-1-2: non ce la fanno Melchiorri, Deiola e Rafael, infortunati. In attacco, coppia Sau-Cop. Squadra che vince non si cambia, e Sarri manderà infatti in campo il Napoli col suo classico 4-3-3 anche se con qualche piccola novità. Potrebbe infatti vedersi Maggio dal primo minuto sulla destra, mentre a centrocampo favorito Zielinski su Allan. In attacco, falso nueve con Milik che parte dalla panchina. Atalanta che replica con il 3-4-1-2, con Gomez e Petagna terminali offensivi. La Spal affronterà a Ferrara l’Udinese e mister Semplici potrebbe mandare nella mischia l’ultimo arrivato, Borriello, spalleggiato da Floccari e Costa, con Paloschi che parte quindi dalla panchina. Delneri risponderà con un 4-1-4-1, con Lasagna punta centrale. Out Widmer fra le fila dei friulani.

