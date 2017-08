Probabili formazioni Serie B/ Il Parma si affida a Calaiò, il Palermo riparte da Nestorosvki

Zdenek Zeman, allenatore Pescara - LaPresse

Inizierà a breve il campionato di Serie B formato 2017-2018. L’esordio è fissato per venerdì sera, con la sfida fra il Parma e la Cremonese con fischio di inizio alle ore 20:30. Giornata che terminerà quindi con il classico posticipo del lunedì, quello del San Nicola fra i padroni di casa del Bari e gli ospiti del Cesena, una gara che profuma già di playoff. Di mezzo, le sfide delle retrocesse Palermo, Pescara ed Empoli, con altre formazioni agguerrite, leggasi Frosinone, Perugia e Cittadella in particolare, pronte a conquistare la massima serie. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni delle partite in programma per la prima giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI: CHI SCENDERA' IN CAMPO?

Partiamo dall’anticipo Parma-Cremonese, con il tecnico degli emiliani, D’Aversa, che dovrebbe puntare su un 4-3-3, il modulo più in voga in questo periodo, con Calaiò punta centrale, spalleggiato dai nuovi acquisti Di Gaudio e Siligardi. Molti i volti nuovi che si vedranno in campo venerdì sera, come ad esempio Barillà e Dezi a centrocampo, nonché Gagliolo sulla corsia di sinistra. Cremonese che replicherà con un 4-3-1-2 con tridente inedito davanti formato da Paulinho (arrivato nelle scorse ore), e Mokulu terminali offensivi, con Castrovilli a loro supporto. Una squadra diversa per 9/11 rispetto alla scorsa stagione: i due reduci sono Canini e Pesce. Proseguiamo con le partite di sabato, a cominciare da Pro Vercelli-Frosinone. Piemontesi con un tecnico nuovo, Grassadonia, che disporrà la squadra in campo con il 4-3-3. Davanti la novità Polidori, schierato sulla sinistra, con Bianchi in mezzo, e Vajushi a destra. In difesa cambiano i due centrali, Jiday e Bergamelli, con Germano e Mammarella sulle corsie. Novità anche in porta, dove troveremo Nobile.

I Frusinati di Longo, invece, risponderanno con il 3-4-1-2 con il solito Ciofani davanti, spalleggiato da Citro e Ciano in posizione più arretrata. Le altre due new-entry dell’undici titolare si chiamano Bardi, il portiere, e Beghetto, il centrocampista più largo a sinistra. Spazio quindi ad Avellino-Brescia, con gli irpini di Novellino che dovrebbero puntare su un classico 4-4-2, schema ormai raro da vedere. Difesa quasi totalmente inedita rispetto alla scorsa stagione, con Ngawa sulla destra, Rizzato a sinistra, e in mezzo Suagher, affiancato dall’unico “superstite” Migliorini. Cambia anche la porta, dove troveremo Lezzerini, nonché la punta che affiancherà Ardemagni, che sarà Asencio. Diverse novità anche nel 3-5-2 del Brescia, con gli esterni inediti occupati da Cattaneo e Longhi, mentre in attacco avremo il senatore Caracciolo affiancato da Torregrossa. La Ternana affronterà l’Empoli con il 4-3-1-2. Pochesci avrà un attacco tutto nuovo formato da Finotto e Montalto davanti, con Tiscione più arretrato, nella posizione classica del trequartista. Tante novità anche in difesa, dove Valjent è l’unico della scorsa stagione, con Vitiello, Signorini coppia centrale, e Favalli a sinistra.

L’Empoli di Vivarini avrà lo stesso schema della squadra di Terni: Donnarumma e Caputo i due attaccanti, con Lollo a rimorchio. In porta ci sarà Provedel con Pasqual sulla fascia sinistra. La Virtus Entella è rimasta nelle mani di Castorina, che schiererà un 4-3-1-2. Rispetto alla media generale la squadra ligure ha cambiato poco, con 4 inediti nell’11 titolare, precisamente il terzino destra De Santis, l’interno di centrocampo Nizzetto, e i due attaccanti La Mantia e Luppi. Perugia col 4-3-3, con il giovane della nazionale under-21, Cerri, punta centrale, spalleggiato sugli esterni da Mustacchio e Terrani. Centrocampo completamente inedito formato da Emmanuello, Bianco e Colombatto. Il Carpi riparte da Calabro e dal 3-5-2. Mbakogu, confermato, sarà affiancato davanti dalla novità Nzola, mentre il centrocampo sarà quasi totalmente tirato a lucido, con Pasciuti largo a sinistra, Anastasio a destra, e in mezzo la regia di Verna con l’ex interista Mbaye e Giorico a supporto. Il Novara di Corini replicherà invece con un 4-4-2 con le novità Maniero, Da Cruz, Ronaldo e Chiosa.

Ripartirà sabato sera anche il campionato del Palermo, che ospiterà al Barbera lo Spezia. Il tecnico dei rosanero, Tedino, punterà su Nestorovski, uno dei migliori la scorsa stagione, terminale offensivo del 3-4-1-2, insieme a Trajovski. Sulla trequarti la novità Coronado, così come sono dei volti nuovi i difensori Bellusci e Szyminski. Gallo schiererà invece lo Spezia con il 4-3-3, con Granoche confermatissimo, affiancato da Piccolo a destra e Forte a sinistra. In porta, la novità Di Gennaro. Il Cittadella di Venturato affronterà l’Ascoli con il 4-3-1-2. Quattro le novità previste rispetto alla scorsa stagione, a cominciare dall’attaccante Kouamé. La difesa, invece, prevederà ben tre innesti nuovi, leggasi i centrali Camigliano e Adorni, e il terzino sinistro Pezzi. Ascoli di Fiorin-Maresca che risponderà con il 4-4-2. Favilli e Rossetti davanti, con la novità Buzzegoli sulla linea mediana di centrocampo. Grande attesa per l’esordio del Venezia di Inzaghi, che affronterà in casa la Salernitana. Pippo schiera un 4-3-3 con l’ex Milan Zigoni sull’esterno di destra d’attacco. In porta c’è la novità Audero, così come sono volti nuovi il difensore centrale Andelkovic e il regista Pinato. Bollini manderà invece in campo la Salernitana con il 4-3-3: davanti la sicurezza Rosina, largo a destra, con Bocalon punta centrale e Orlando a sinistra. Il posticipo di domenica sarà la gara fra Pescara e Foggia. Inutile ricordare il 4-3-3 zemaniano, con attacco inedito formato dal figlio d’arte Ganz in mezzo, e Nicastro e Mancuso sulle fasce. Novità anche in difesa, leggasi Perrotta e Mazzotta, mentre a centrocampo la new-entry si chiama Valzania. Lo stesso modulo verrà utilizzato da Stroppa, che potrà godere di due novità sugli esterni, leggasi Fedato e Calderini, mentre in mezzo confermato Mazzeo. Infine la sfida Bari-Cesena. Grosso, tecnico dei pugliesi, punta su un 4-2-3-1, con il terminale offensivo che sarà Floro Flores. Nuovi innesti in difesa, leggasi Fiamozzi e D’Elia sulle due corsie, e Masi in mezzo. Cesena con il 3-5-2 con Gliozzi-Jallow coppia d’attacco inedita. Fulignati il nuovo portiere, mentre l’interno di sinistra di difesa sarà Donkor.

© Riproduzione Riservata.