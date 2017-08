Psg St. Etienne/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Psg St. Etienne, Ligue 1 (Foto LaPresse)

Psg St. Etienne, anticipo della quarta giornata di Ligue 1 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 25 agosto: è il big match del turno, perchè al momento le due squadre sono in testa al campionato francese, a punteggio pieno, insieme al Monaco campione in carica. Una partita che rappresenta anche una classica tra due squadre che in passato hanno vinto tanto e che si possono considerare storiche nel panorama del calcio transalpino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI LIGUE 1

Psg St. Etienne sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e Premium Sport HD: ancora una volta la Ligue 1 è in esclusiva sul digitale terrestre a pagamento, e quindi gli abbonati potranno seguire questa partita anche in diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

L'OBIETTIVO DEL PSG

Il Paris Saint Germain quest'anno ha una sola missione, quella di vincere il campionato francese e arrivare in finale di Champions League: su questo punto il tecnico Emery è stato chiaro e non potrebbe essere altrimenti, visto l'ingaggio di un campionissimo come Neymar, che alla sua prima apparizione al Parco dei Principi ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico e in bambola la difesa del malcapitato Tolosa. La squadra della capitale francese ha iniziato molto bene il campionato, vincendo per 2 a 0 contro il neo-promosso Amiens, per poi andare a vincere 3 a 0 in trasferta contro il Guingamp e assaporare i primi 90 minuti con Neymar in campo.

L'IMPATTO DI NEYMAR

E' stato contro il Tolosa che il brasiliano ha fatto chiaramente capire il perchè la dirigenza del PSG abbia pagato la clausola di 220 milioni di euro: 2 goal, 2 assist e un rigore (trasformato) procurato. Tutto questo è stato Neymar nei suoi 90 minuti contro il Tolosa, dove ha dato dimostrazione di personalità e al solito di grande tecnica, come in occasione del goal segnato superando 5 difensori avversari. Ora per la squadra parigina arriva il primo test davvero probante, quello contro un Saint Etienne partito molto bene in campionato: alla prima giornata è arrivata una vittoria di misura (1 a 0) in casa contro il Nizza, a cui poi hanno fatto seguito il colpo esterno sul campo del Caen (sempre per 1 a 0) e il 3 a 0 rifilato al neo-promosso Amiens tra le mura amiche. Statistiche alla mano quella che andrà in scena al Parco dei Principi sarà la sfida tra il miglior attacco (11 reti) e la miglior difesa (nessuna rete al passivo) di questo avvio di Ligue 1: insomma, i motivi di interesse decisamente non mancano al di là di quelli inerenti la classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Emery non dovrebbe cambiare il proprio modulo al cospetto del Saint Etienne e quindi i parigini scenderanno in campo con il solito 4-3-3. A non esserci sarà sicuramente Marco Verrati, la cui espulsione nel match contro il Tolosa è stata l'unica nota stonata del match per la squadra della capitale. Al suo posto potrebbe esserci Marquinos adattato al ruolo e che sarà chiamato a non far rimpiangere l'italiano. Per il resto non dovrebbero esserci novità rispetto all'ultima di campionato: in avanti confermato il tridente tutto sudamericano formato da Di Maria, Cavani e, ovviamente, Neymar.

Il Saint Etienne, che da quest'anno si è affidato allo spagnolo Oscar Garcia per quanto riguarda la conduzione tecnica, giocherà con il 4-3-3: l'uomo più atteso è sicuramente il giovane Bamba, che tornato dal prestito all'Angers ha iniziato molto bene la stagione, mettendo già a referto un goal e un assist nelle tre partite che ha giocato fino a questo momento.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Fanno impressione le quote date dai bookmakers: basti pensare della Snai, che paga una vittoria del PSG 1,10 volte la cifra giocata, mentre un successo del Saint Etienne è quotato addirittura a 25,00, segno che i parigini sembrano imbattibili. Il pari viene pagato, sempre dalla Snai, 9,75 volte la scommessa effettuata.

