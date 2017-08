Schick, Inter o Roma? / Calciomercato live: i giallorossi rilanciano, il calciatore medita il da farsi

Patrik Schick, Sampdoria - LaPresse

Sarà Patrik Schick il protagonista assoluto delle vicende di calciomercato di questi ultimi giorni. Il giovane attaccante della Sampdoria è conteso da Roma e Inter. Attualmente i giallorossi sembrerebbero essere in pole position per assicurarsi la stellina della Repubblica Ceca, ma la situazione non è così semplice come potrebbe sembrare. La proposta della Lupa è pari a 38 milioni di euro, di cui sei subito come oneri per il prestito, 13 la prossima stagione, e la restante cifra di 19 milioni divisa nei tre anni successivi. Presentata anche una nuova proposta allo stesso Schick pari a 2 milioni e mezzo annui, la stessa che di fatto ha messo sul piatto l’Inter. Nella giornata di ieri è andato in scena un nuovo incontro, con Monchi e Baldissoni da una parte, e l’agente del giocatore, Pavel Paska, e l’intermediario Satin, dall’altra. Roma in pole position quindi, ma Schick non avrebbe ancora detto sì alle avance della Lupa.

SCHICK NON E’ CONVINTO DELL’OFFERTA ROMA

Pare infatti che il blucerchiato preferisca ancora l’Inter, e nelle scorse ore vi sarebbe stata una telefonata fra il giocatore e il connazionale Skriniar, difensore dei nerazzurri. Anche gli agenti di Schick starebbero temporeggiando, ed avrebbero replicato alla proposta della Roma con un “Vi faremo sapere”. La sensazione quindi, è che a breve il tutto si possa sbloccare, ma Schick non ha ancora preso la decisione definitiva, forse in attesa di una nuova offerta della Juventus, o magari perché intenzionato a restare a Genova per un’altra stagione, di modo da poter maturare e crescere in un ambiente a lui più congeniale e meno pressante rispetto a San Siro e all'Olimpico, come appunto quello blucerchiato. Difficile che qualcosa si sblocchi questa settimana, e di conseguenza fra lunedì e giovedì, giorno in cui chiuderà il mercato, si deciderà definitivamente il futuro di Schick.

