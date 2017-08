Sorteggio UEFA Europa League 2018/ Streaming video e diretta tv: Milan, Lazio, Atalanta, i gironi live

Diretta sorteggio Europa League, fase a gironi (Foto LaPresse)

Oggi è il giorno dedicato al sorteggio della fase a gironi di Europa League 2017-2018: l’appuntamento è alle ore 13 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, dove già ieri si è svolto il sorteggio per la Champions League. Troveremo tante squadre coinvolte: sono ben 48, che come sempre si daranno battaglia tra settembre e dicembre per determinare quali realtà accederanno ai sedicesimi di finale. Ci saranno anche tre italiane: Atalanta e Lazio che hanno guadagnato direttamente l’accesso con quarto e quinto posto in campionato, e il Milan che ha superato i due turni preliminari (il terzo e lo spareggio, ovvero il playoff).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio dei gironi di Europa League sarà sui canali della televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 3 e Sky Super Calcio; ma anche su Eurosport. Per quanto riguarda la diretta streaming video, gli abbonati Sky potranno attivare su PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi; per tutti gli altri sarà disponibile la visione dell’evento sul sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com).

LA FORMULA DEL SORTEGGIO

Le 48 squadre che partecipano alla fase finale di Europa League saranno inserite in quattro diverse urne: ciascuna di queste identifica una fascia, da quella delle teste di serie fino alla quarta. Ogni girone sarà composto da una formazione appartenente a una diversa urna: così si comporranno 12 gruppi, nei quali saranno vietate le partite tra squadre della stessa nazione (saranno possibili soltanto dagli ottavi di finale). Per ogni girone si qualificano soltanto due squadre: saranno dunque 24 ad accedere ai sedicesimi, e qui verranno raggiunte dalle otto squadre in arrivo dalla Champions League (cioè le terze di ciascun girone). Per ogni gruppo si giocheranno sei giornate: tutte le formazioni si affronteranno in andata e ritorno.

LE SPERANZE ITALIANE

L’Italia non vince l’Europa League dal 1999: anzi, per essere più precisi non l’ha mai vinta da quando è cambiata la denominazione e, di conseguenza, la formula. Quest’anno abbiamo tre rappresentanti: una meno di quanto accaduto nelle ultime stagioni, questo però è un fatto positivo per noi perchè significa che la terza della Serie A (il Napoli) ha finalmente superato il playoff di Champions League, non retrocedendo in questa competizione. Il Milan ha costruito in estate una rosa che può puntare a vincere la coppa; per la Lazio potrebbe contare l’esperienza di due stagioni fa e, in generale, il fatto di avere calciatori che hanno una certa esperienza. L’Atalanta invece è nuova a questi livelli: la semifinale di Coppa delle Coppe è lontana ormai trent’anni e non può fare testo. Staremo a vedere: di sicuro non è la prima volta in cui ci presentiamo con possibilità ampie di arrivare fino in fondo, ma negli anni Duemila nessuna squadra del nostro calcio ha mai giocato anche solo la finale.

© Riproduzione Riservata.