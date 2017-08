Video / Athletic Bilbao Panathinaikos (1-0): highlights e i gol della partita (Europa League 2017-2018)

Video Athletic Bilbao Panathinaikos (LaPresse)

Nella sfida più noiosa e scontata della serata di playoff di Europa League, l'Athletic Bilbao supera per 1-0 il Panathinaikos: basta il sigillo nel primo tempo di Muniain a Ziganda, che strappa il biglietto per la fase a gironi con 90 minuti tranquilli, agli antipodi rispetto alla gara di settimana scorsa... Recuperati e beffati nel match giocato in Grecia, gli uomini di Ouzounidis sono scesi in campo senza grandi motivazioni al San Mames e dopo il punto dei baschi hanno messo la testa fuori dalla propria metà campo solo nel finale di prima frazione, con due buone occasioni per Cabezas e Chavez. Decisamente troppo poco per meritarsi altro che un biglietti di ritorno per Atene!

LE STATISTICHE DEL MATCH

Dal punto di vista dei numeri, 50-50% il possesso palla; 15 a 10 poi gli attacchi totali, con 6 tiri in porta dell'Athletic e solo 1 del Pana! Tanti i falli commessi (30 in tutto), a fronte di una sfida tutt'altro che intensa e combattuta... In aggiunta, da segnalare le 5 chiusure difensive dei greci, impegnati più sulla propria trequarti difensiva che dall'altra parte del campo. Come poteva far presagire invece la necessità di segnare per rientrare in gioco, in ottica-qualificazione. Meritata dunque la qualificazione del Bilbao, con l'aggregate finale di 4-2.

