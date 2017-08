Video/ Marsiglia Domzale (3-0): highlights e i gol della partita (Europa League 2017-2018)

Video Marsiglia Domzale (LaPresse)

L'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia stacca in agilità il pass per la fase a gironi dell'Europa League, regolando il Domzale con un netto 3-0, dopo l'1-1 dell'andata. Il trascinatore dei marsigliesi, nella serata del Velodrome, è Valere Germain: doppietta per l'ex Monaco, punto di riferimento costante in avanti per i suoi e assistman per il tris nel finale di Thauvin. Troppo leggera l'opposizione degli sloveni, travolti dalla voglia di grande calcio dei francesi, come si nota anche dai numeri e dalle statistiche dell'UEFA.

LE STATISTICHE DEL MATCH

18 a 7 gli attacchi e 6 tiri in porta a 2 per il Marsiglia, che "paga" solo a livello di possesso palla (52-48% per il Domzale). 12 a 9 per i padroni di casa, poi, il numero dei falli commessi, segno di una sfida non così combattuta o dura... L'Olympique l'ha dominata andando anche 8 volte al tiro dalla bandierina (contro 4 degli ospiti) e costringendo il portiere avversario a 3 parate piuttosto difficoltose. Il parziale insomma poteva essere anche più ampio, alla fine. Ma per Garcia e i suoi l'obiettivo vero era la qualificazione...

