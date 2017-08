Video/ Rosenborg Ajax (3-2): highlights e i gol della partita (Europa League 2017-2018)

Video Rosenborg Ajax (LaPresse)

Nella doppia sfida più incerta, bella e sportivamente drammatica di questi playoff di Europa League il Rosenborg la spunta all'ultimo respiro contro l'Ajax, costringendo i Lancieri ad un'eliminazione clamorosa, se rapportata al cammino continentale della passata stagione, quando proprio in EL gli olandesi erano arrivati fino alla finalissima... Al Lerkendal Stadion l'altalena di emozioni parte con il vantaggio norvegese di Bendtner nel primo tempo, seguito da un 1-2 pugilistico tremendo di Younes e Schone, a cavallo dell'ora di gioco. Ma l'ingresso di Samuel Adegbenro, attaccante classe 1995 acquistato in estate dal Rosenborg ed eroe del doppio confronto con 3 gol in due spezzoni di gara, ribalta nuovamente tutte le prospettive e riporta, definitivamente, la qualificazione dalla parte dei padroni di casa. Uno spot per il calcio!

LE DICHIARAZIONI

Incredibili le statistiche del post partita, in particolare riguardo alla fase offensiva: 3 gol con 3 tiri in porta per i padroni di casa (il quarto ha portato ad un palo di De Lanlay...), contro i 12 tentativi dell'Ajax; 11 a 4 i calci d'angolo per i Lancieri; solo 3 i falli commessi dal Rosenborg... Insomma una serie di dati abbastanza inediti, dietro la vittoria della squadra di Ingebrigtsen. Che però, attraverso questa prestazione, centra la qualificazione ai gironi di Europa League!

