VIDEO/ Shkendija Milan (0-1): gli highlights e i gol. Montella: Cutrone? Vive per il gol (Europa League)

Video Shkendija Milan - LaPresse

Una mera formalità per il Milan, che battendo in trasferta per 1-0 lo Shkendija passa il turno di Europa League e attende oggi di conoscere il proprio girone. Al termien della partita Montella ha voluto analizzare la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport concentrandosi poi sul match winner Patrik Cutrone, giovane della primavera rossonera da lui lanciato: “è stata una partita interpretata anche nella maniera giusta anche se ci sono stati parecchi cali ma non potevo chiedere di più. Adesso pensiamo al Cagliari e poi c’è una meritata sosta specialmente per noi che abbiamo iniziato il 3 luglio: da qui a Natale poi praticanmente giocheremo ogni tre giorni. Cutrone in panchina? È stata una scelta coraggiosa la nostra di tenerlo perché il ragazzo questa estate aveva tantissime richieste: cresce sempre di più, è volenteroso, vive per il gol ma si sacrifica per la squadra. Io credo che sia sta guadagnando di far parte della rosa del Milan, che è una rosa importante. Anche Montella è andato in panchina, ci sta anche anche Cutrone ogni tanto ci vada”.(agg Michela colombo) CLICCA QUI PER IL VIDEO CON LE PAROLE DI MONTELLA (da video sky)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo il 6 a 0 dell'andata al Meazza, per il Milan di Montella la gara di stasera rappresentava poco più di un test contro un avversario francamente modesto: all'Arena "Filippo II" di Skopje basta il guizzo vincente di Cutrone a inizio gara per fare il colpaccio anche in Macedonia, con i padroni di casa incapaci di segnare nonostante i numerosi errori dei rossoneri che con la qualificazione in tasca si sono giustamente rilassati concedendo qualche palla gol agli avversari. Storari comunque ha fatto il suo dovere soprattutto su Alimi che per tre volte è andato davvero vicino al gol del pari, André Silva invece ha avuto la possibilità di arrotondare il punteggio ma il portoghese deve imparare a controllare meglio il pallone sotto porta e a mantenere la freddezza davanti al portiere avversario. Dalle statistiche emerge come lo Shkendija abbia inquadrato la porta per 6 volte contro i 3 tiri in porta degli ospiti che soprattutto dopo il gol di Cutrone hanno tirato decisamente i remi in barca. Nell'arco dei novanta minuti il direttore di gara ha concesso 9 calci d'angolo alla formazione macedone allenata da Osmani, a conferma di come il Milan non si sia preoccupato di mantenere il baricentro alto

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

Le parole di Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo dovuto superare due turni preliminari ma ora possiamo dirlo, ci siamo anche noi! Ora non ci resta che aspettare i sorteggi sperando che l'urna non ci riservi brutte sorprese. Abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta, ci sono stati diversi cali di tensione ma me lo aspettavo visto che avevamo la qualificazione in tasca da una settimana. Adesso prepareremo nel migliore dei modi la gara contro il Cagliari, per fortuna che arriva la pausa, è da inizio luglio che non ci fermiamo e avremo finalmente la possibilità di tirare il fiato dopo un'estate intensa. Essendo impegnati su più fronti avremo meno giorni di allenamento ma giocando tantissime partite non avremo il problema di accumulare minuti nelle gambe e accrescere la condizione. Cutrone sta scalando le gerarchie grazie al duro lavoro, dimostrando di che stoffa è fatto sia in allenamento che in campo".

Non poteva mancare l'intervento del match-winner odierno, Patrick Cutrone: "Per me è un onore essere paragonato a un grandissimo attaccante come Belotti, spero di continuare a lungo su questi livelli. Sicuramente la mia crescita è merito di tutta la squadra che mi sta dando una grossissima mano, io mi impegno sempre al massimo in ogni allenamento cercando di segnare ogni volta che scendo in campo, tuttavia la cosa più importante era passare il turno e ci siamo riusciti. Sono felicissimo del fatto che la società mi ritenga incedibile, farò di tutto per ripagare la fiducia della squadra".

CLICCA QUI PER IL VIDEO SHKEDIJA MILAN (0-1): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017-2018, da video sky)

© Riproduzione Riservata.