Andria Juve Stabia/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Fidelis Andria-Juve Stabia, diretta dall’arbitro Daniele Viotti sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei tre posticipi serali nel programma della prima giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Una delle sfide che in questo turno d'esordio si prospettano come maggiormente equilibrate, visto che entrambe le formazioni hanno lavorato bene negli ultimi mesi, vivendo un campionato positivo nella scorsa stagione. L'Andria ha mancato l'obiettivo play off ma ha comunque stazionato con maggior continuità nella parte alta della classifica piuttosto che in quella pericolosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fidelis Andria-Juve Stabia, sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO

In Coppa Italia di Serie C l'Andria ha ottenuto una vittoria di misura contro il Bisceglie (squadra poi qualificata al turno successivo nel girone a tre) e una sconfitta contro il Monopoli, dimostrando di stare trovando gradualmente la forma per iniziare al meglio il campionato. La Juve Stabia ha disputato un torneo di grande sostanza l'anno scorso, uscendo nel secondo turno dei play off conto la Reggiana. In Tim Cup le Vespe hanno superato lo scorso 30 luglio il primo turno ad eliminazione diretta battendo tra le mura amiche dello stadio Menti il Bassano, ma ha poi perso nel secondo turno una combattutissima sfida in casa di una formazione di Serie B, l'Ascoli. La Juve Stabia si presenta nel nuovo campionato di Serie C con discrete ambizioni, con i play off che si possono tranquillamente definire l'obiettivo minimo per il club, ma l'Andria potrebbe essere subito un cliente difficile, vista la solidità sempre espressa dalla squadra pugliese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Degli Ulivi scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa dell'Andria schierati con Cilli in porta, Tiritiello sull'out difensivo di destra e Curcio sull'out difensivo di sinistra, mentre il romeno Rada e Allegrini saranno i difensori centrali. Centrocampo a tre con Esposito, Quinto e Matera schierati titolari, mentre Minicucci, Barisic e Di Cosmo giocheranno dal primo minuto nel tridente offensivo. La risposta della Juve Stabia sarà affidata a Bacci tra i pali, Nava, Atanasov, Bachini e Crialese schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra in difesa, mentre Calò, Viola e Mastalli giocheranno sulla linea a tre della mediana. In attacco, il tridente delle Vespe sarà composto da Paponi, Strefezza e Berardi.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 da una parte e dall'altra, con l'Andria che sarà guidata quest'anno in panchina da Valeriano Loseto, mentre su quella della Juve Stabia siederanno Ferrara e Caserta. Già l'anno scorso con una squadra affacciata da giovani la squadra di Castellammare di Stabia ha dimostrato di poter puntare a risultati importanti, vedremo cosa accadrà al cospetto di una squadra come l'Andria che ha sempre fatto delle partite giocate tra le mura amiche come un punto di forza.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Nonostante il fattore campo, per i bookmaker l'ago della bilancia a livello tecnico pende a favore della formazione della Castellammare di Stabia, e dunque la vittoria delle Vespe viene considerata lievemente più probabile, con quota di 2.55 offerta per il successo esterno da Eurobet, che propone a 3.15 la quota del pareggio. Paddy Power propone invece a una quota di 2.70 la vittoria interna dei pugliesi.

