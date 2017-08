Avellino-Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino-Brescia, LaPresse

Avellino-Brescia, diretta dall'arbitro Valerio Marini sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla prima giornata di campionato del nuovo torneo di Serie B. Di fronte due squadre che rappresentano due outsider in un quadro del campionato molto articolato, con diverse squadre che puntano ai piani alti della classifica. Sicuramente l'Avellino punta a consolidarsi dopo una stagione ricca di alti e bassi, che con l'arrivo di Novellino aveva visto il rendimento crescere, anche se la salvezza è rimasta l'obiettivo 'a vista' anche a causa della penalizzazione subita. Irpini che hanno deciso di ripartire proprio dall'allenatore della passata stagione e che hanno esordito in Coppa Italia dal secondo turno ad eliminazione diretta, eliminando il Matera allo stadio Partenio. Poi è arrivata la trasferta in casa di un club di Serie A, l'Hellas Verona, che si è imposto con un rotondo tre a uno, che ha messo comunque in luce qualità interessanti da parte del club biancoverde.

Anche per il Brescia l'avventura in Coppa Italia è iniziata con un successo di misura, contro il Padova, ma nel successivo impegno, sempre disputato tra le mura amiche dello stadio Rigamonti, contro il Pescara nel terzo turno ad eliminazione diretta, è arrivata una sconfitta preoccupante soprattutto dal punto difensivo, con gli abruzzesi che hanno dilagato nella ripresa. Dunque test utili per scaldare i motori in vista dell'appuntamento fondamentale del campionato. L'Avellino in casa l'anno scorso ha vissuto le sue giornate migliori, per le Rondinelle il banco di prova sarà importante per capire le reali ambizioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per seguire la diretta tv di Avellino-Brescia, sarà necessario un abbonamento Sky per collegarsi sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), mentre in diretta streaming video via internet, sempre in esclusiva per gli abbonati, si potrà seguire il match collegandosi sul sito skygo.sky.it.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio Partenio. Avellino in campo con il romeno Radu tra i pali, mentre Laverone giocherà in posizione di terzino destro e Rizzato in posizione di terzino sinistro. I due difensori centrali saranno Suagher e Migliorini, mentre i centrali di centrocampo saranno Moretti e Di Tacchio. Molina avrà il compito di presidiare la fascia destra a centrocampo e il marocchino Bidaoui sarà invece l'esterno mancino. In avanti, D'Angelo avrà compiti da trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo dei biancoverdi, ovvero Castaldo. Risponderà il Brescia con Gagno estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Semprini, Coppolaro e Somma titolari. A centrocampo la fascia destra sarà presidiata da Lancini e la fascia sinistra da Coly, mentre a centrocampo si muoveranno nella zona centrale Ndoj, Bisoli e Di Santantonio. Coppia offensiva titolare formata da Andrea Caracciolo e Torregrossa.

CHIAVE TATTICA

4-4-1-1 per l'Avellino di Walter Novellino, confermato dopo il finale della scorsa stagione sulla panchina degli irpini, mentre il Brescia giocherà con un 3-5-2 disegnato dal tecnico Boscaglia, di ritorno sulla panchina delle Rondinelle. Entrambe le squadre attendono dal campionato le prime conferme in vista di un campionato tutto da vivere: sicuramente l'Avellino, superato l'incubo del calcioscommesse, vorrebbe provare a rilanciare le proprie ambizioni memore delle performance di due anni fa, quando gli irpini si giocarono la semifinale play off contro il Bologna per il salto in Serie A. Il Brescia l'anno scorso si è invece trovato faccia a faccia a guardare l'incubo-retrocessione. Per le Rondinella il ritorno di Boscaglia si spera possa portare una svolta sul piano del bel gioco, col tecnico che a Novara ha saputo far bene ma che resta legato all'ambiente dei lombardi, due stagioni fa portati a disputare un ottimo campionato nonostante fossero stati riammessi in Serie B solo grazie al ripescaggio.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmaker credono su un Avellino maggiormente solido e consolidato, rispetto a un Brescia che appare ancora come un cantiere in costruzione. Vittoria irpina quotata 2.10 da Bwin, mentre Betclic propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e Paddy Power alza fino a 3.80 la quota per il successo esterno delle Rondinelle.

© Riproduzione Riservata.