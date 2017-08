Benevento Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Bologna (LaPresse)

Benevento Bologna, partita diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese, si affrontano il 26 agosto alle ore 18:00 in questo match valido per la seconda giornata del massimo campionato di Serie A. Per i campani si tratta dell'esordio assoluto in Serie A tra le mura amiche, mentre per il Bologna di Donadoni quella del Vigorito sarà la prima trasferta del campionato. I campani, che in soli due anni hanno compiuto il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A, hanno cominciato questa stagione con una bruciante sconfitta nel terzo turno di Coppa Italia: il Perugia si è infatti imposto per 4 a 0 al Vigorito, gettando nel panico i tifosi campani a pochi giorni dall'esordio nel massimo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Benevento-Bologna, sabato 26 agosto alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 252 del satellite, ovvero Sky Calcio 2 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LO STORICO DEBUTTO

Tuttavia la prova contro la Sampdoria, nonostante sia arrivata una sconfitta per 2 a 1, ha decisamente tranquilizzato l'ambiente, perchè la prestazione offerta è stata di grande spessore e anche se per salvarsi ci sarà bisogno di lottare fino all'ultima giornata, i ragazzi di Baroni hanno mostrato grande dedizione e spirito di sacrificio, due caratteristiche che sono fondamentali per una compagine che vuole mantenere la categoria. Sicuramente il protagonista delle prime esibizioni del Benevento in questa storica annata è Ciciretti: suo il goal che ha portato in vantaggio il Benevento contro la Sampdoria e che ha fatto molto parlare tutti gli appassionati di calcio. Dai suoi piedi passerà molto delle possibilità di salvezza dei campani in questo campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Bologna di Donadoni dopo un pre-campionato difficile, culminato con la scoppola presa contro l'Hoffenheim, ha iniziato come peggio non poteva la stagione, uscendo malamente dalla Coppa Italia a causa della sconfitta casalinga contro il Cittadella, capace di imporsi per 3 a 0 al Dall'Ara. In campionato le cose sono per fortuna iniziate meglio, con il pareggio per 1 a 1 in casa contro il Torino: Donadoni non ha messo in campo il nuovo 4-2-3-1 che ha provato in estate, ma il 4-3-3 gli ha comunque fruttato un ottimo punto e un Di Francesco sicuramente ritrovato rispetto al difficile finale della stagione scorsa. Il giovane esterno ha segnato un bel goal contro il Toro, risultando uno dei migliori in campo. L'unica novità rispetto al match d'esordio in campionato dovrebbe esserci in mezzo al campo, dove l'ungherese Nagy appare leggermente favorito su Taider.

Dando uno sguardo al Benevento, va invece detto che se il modulo scelto da Baroni sarà ancora una volta il 4-4-2, vi saranno però alcune modifiche, perchè Viola potrebbe riprendersi la maglia da titolare a discapito di Del Pinto. La coppia di attaccanti dovrebbe invece essere ancora quella composta da Puscas e da Coda, nonostante il primo sia stato assai deludente nel match contro i doriani, così come Cataldi, che sembra lontano parente ormai da troppo tempo del bel giocatore visto nella Lazio.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Il match è ovviamente una prima assoluta in Serie A e andando a spulciare le statistiche si scopre come le due formazioni non si siano mai affrontate nemmeno in serie minori o in Coppa Italia. Non sono pochi coloro che ritengono il fattore campo importante in una sfida come questa e quindi non stupisce il fatto che siano molti i bookmakers che immaginano una partita decisamente equilibrata. Secondo la Snai il Benevento parte addirittura leggermente favorito, visto che una vittoria dei campani viene pagata 2,65 volte la scommessa fatta. Un successo degli uomini di Donadoni, che oggettivamente non si possono permettere di perdere punti al Vigorito, viene invece pagata, sempre dalla Snai, 2,70 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere. Come si può notare il match è decisamente equilibrato e ovviamente i tifosi campani sperano che i bookmakers ci abbiano visto giusto. Un pareggio, che sicuramente farebbe più comodo al Benevento che al Bologna, viene invece quotato dalla Snai a 3,20 volte la cifra scommessa.

© Riproduzione Riservata.