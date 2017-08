CONSIGLI FANTACALCIO 2017/ L’infortunio di Marchisio spiana la strada a Matuidi (Serie A 2^ giornata)

Claudio Marchisio, centrocampista Juventus - LaPresse

Eccoci pronti per una nuova puntata dei nostri consigli per il fantacalcio 2017. Siamo giunti alla seconda giornata della stagione e se ancora non avete fatto l’asta e costruito di conseguenza la vostra rosa, vi invitiamo a procedere con prudenza se aveste intenzione di acquistare Claudio Marchisio. Il centrocampista della Juventus si è infatti infortunato al ginocchio sinistro, quello già operato lo scorso anno, e ne avrà per circa un mese. Questo cosa significa, che il suo posto verrà preso dall’ultimo degli acquisti bianconeri, Blaise Matuidi, centrocampista della nazionale francese prelevato dal Paris Saint Germain per una ventina di milioni di euro circa. Sorridono quindi i fantallenatori che hanno deciso di scommettere sul transalpino, sbarcato a Vinovo per regalare in particolare la sua esperienza. Sono invece un po’ meno felici quelli che hanno speso svariati fantamilioni di euro per Marchisio, convinti che questo sarebbe stato l’anno del grande ritorno del Principino, dopo essere partito da titolare contro il Cagliari.

QUALE MODULO ADOTTERA’ ALLEGRI?

Le sorti di Claudio Marchisio dipenderanno anche dal modulo che Massimiliano Allegri adotterà nei prossimi incontri, visto che, confermando il 4-2-3-1, si ridurrebbero le chance per il nazionale italiano, mentre un ritorno al 4-3-3, modulo tra l’altro più congeniale a Matuidi, permetterebbe al calciatore azzurro maggiori possibilità di impiego. La cosa certa è che questa sera, nella trasferta dello stadio Marassi contro il Genoa, potremo finalmente vedere all’opera dal primo minuto l’ex PSG, che ha già esordito lo scorso weekend nella gara d’apertura contro il Cagliari. Blaise dovrebbe essere affiancato da Miralem Pjanic, per un giusto mix fra qualità, tecnica, potenza e velocità, che Allegri ovviamente spera possa bastare per contenere le scorribande degli avversari.

