Carpi-Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Novara, LaPresse

Carpi-Novara, in programma allo stadio Sandro Cabassi sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, segnerà l'esordio delle due formazioni nel campionato di Serie B, che ripartirà in questo weekend con l'inizio della regular season 2017-18. La partita sara diretta dall'arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli, coadiuvato dai guardalinee Cangiano e Grossi e dal quarto uomo Prontera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Carpi-Novara andrà in onda solamente sulle reti di Sky Sport, unica emittente - a pagamento - a disporre dei diritti televisivi del campionato di Serie B anche per la stagione 2017-18. Appuntamento dunque sul canale 257 della piattaforma satellitare per la diretta tv, collegandosi a https://skygo.sky.it è possibile assistere all'incontro in diretta streaming video su internet, in alternativa si può scaricare l'omonima app per dispositivi mobili sugli store di Android, iOs e Windows.

QUI CARPI

Per il Carpi si tratta di un nuovo inizio: dopo aver sfiorato la seconda promozione in Serie A sfumata solamente nella finale dei playoff vinta dal Benevento, i falconi hanno deciso di ricominciare da zero, sulla panchina non siede più Fabrizio Castori che è stato sostituito da Antonio Calabro reduce dall'esperienza triennale come tecnico della Virtus Francavilla (squadra di Serie C) e che ha deciso di mettersi alla prova in una categoria superiore accettando la chiamata di una società ambiziosa intenzionata a tornare nella massima categoria dopo averla assaporata tra il 2015 e il 2016. La stagione per il Carpi è cominciata ufficialmente lo scorso 6 agosto quando i biancorossi hanno sconfitto il Livorno per 4 a 0 nella gara valida per il secondo turno preliminare di Coppa Italia, sei giorni più tardi anche la Salernitana si è dovuta arrendere dopo i tempi supplementari.

QUI NOVARA

Estate di transizione anche per il club piemontese, in panchina c'è stato l'avvicendamento tra Roberto Boscaglia ed Eugenio Corini che avrà il compito di tenere i gaudenziani il più lontano possibile dalla zona playout e il più vicino possibile a quella playoff. A differenza del Carpi, il Novara è uscito subito di scena in Coppa Italia, venendo eliminata dal Piacenza (che nel turno preliminare successivo ha poi messo in difficoltà una squadra di Serie A come il Crotone): ora avrà la possibilità di rifarsi in campionato, dove comunque ci sono squadre sulla carta più attrezzate per la promozione e il conseguente salto di categoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il suo Carpi, Calabro ha in mente un 3-5-2 che prevede la presenza tra i pali di Simone Colombi dietro alla linea difensiva che dovrebbe essere formata dai centrali Sabbione, Poli e Capela; centrocampo robusto a cinque con gli esterni Vitturini e Pachonik che affiancheranno i centrocampisti Mbaye, Verna e Saric; Mbakogu e Nzola le due punte che formeranno la coppia d'attacco.

Il Novara di Corini, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, farà il suo ingresso sul terreno di gioco con un 4-3-3: tra i pali il giovane Montipò, il reparto difensivo sarà completato dai centrali Troest e Del Fabro supportati dagli esterni Calderoni e Dickmann; Casarini, Orlandi e Ronaldo occuperanno la linea mediana dietro al tridente d'attacco con le ali Sansone e Maniero assieme alla prima punta Macheda.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmaker non si sbilanciano più di tanto, per via del fattore campo e di giocare tra le mura amiche del Cabassi con il prezioso supporto dei fan, il Carpi è dato leggermente per favorito: Bwin ha fissato a 2,15 la quota relativa all'1 dei padroni di casa, mentre Bet365 offre una vincita pari a 3,10 volte la posta in palio per l'X; da segnalare che su Unibet è possibile vincere una cifra che moltiplica per 3,85 la somma giocata in caso di successo esterno degli ospiti. Trattandosi della prima giornata è facile immaginare che le due squadre non si scopriranno più di tanto e sarà dunque una partita tattica, motivo per cui PaddyPower propone per l'Under (1,52) una quota più bassa rispetto all'Over (2,45). Non a caso il risultato esatto di 1-0 in favore del Carpi è caratterizzato da una quota di 5,50 su Betclic.

