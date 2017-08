Catania Fondi/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, orario e risultato live

Diretta Catania Fondi - LaPresse

Catania-Fondi, diretta dall’arbitro Luigi Carella sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida che aprirà ufficialmente il programma del girone C nel campionato di Serie C. Ricomincia l'avventura per due formazioni che nello scorso campionato hanno ottenuto la qualificazione ai play off, pur disputandone solamente un turno. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla corsa alla Serie B con un pareggio zero a zero, sufficiente alle avversarie a causa del loro miglior piazzamento in classifica. Fu la Juve Stabia ad estromettere il Catania e la Virtus Francavilla ad eliminare il Fondi, ancora sotto la gestione dell'Unicusano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Catania-Fondi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

L'Università è poi passata a gestire la proprietà della Ternana in Serie B, ed il Fondi ha vissuto un'estate travagliata con il nuovo patron Pezone, ex Racing Roma, che ha provato a spostare a Latina il sodalizio rossoblu, causando peraltro grande malumore tra i tifosi. Alla fine il trasferimento non si è concretizzato e, seppur un po' in ritardo con i programmi, l'avventura della Racing Fondi è ripartita con la Coppa Italia che ha regalato ai rossoblu una netta vittoria contro la Fermana ma anche una secca sconfitta a Teramo, con gli abruzzesi che hanno centrato la qualificazione grazie alla miglior differenza reti. Il Catania invece ha iniziato ufficialmente la stagione con una rocambolesca vittoria per tre a due nel derby contro la Sicula Leonzio, mettendo in luce caratteristiche che ci si poteva aspettare dalla squadra allenata dal nuovo mister Cristiano Lucarelli. Grande applicazione e velocità offensiva, ma anche lacune difensive da migliorare, soprattutto perché le squadre del tecnico livornese hanno finora sempre mostrato grande compattezza. Il Catania non vorrà essere da meno dopo due stagioni di sofferenze e penalizzazioni da neutralizzare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Massimino. Il Catania scenderà in campo con Pisseri tra i pali, Semenzato sull'out difensivo di destra e Marchese sull'out difensivo di sinistra, mentre Aya e Tedeschi saranno i due difensori centrali. Da Silva, Caccetta e Lodi si muoveranno a centrocampo, mentre Mazzarani, Pozzebon e Russotto andranno a formare il tridente offensivo. La risposta del Fondi è affidata a Montaperto in porta, Galasso sulla fascia destra in difesa e De Leidi sul lato mancino, mentre Vastola e Pompei vengono impiegati come centrali nella linea a quattro. Quaini e De Martino a centrocampo saranno i playmaker arretrati, con Ciotola, Utzeri e Ricciardi schierati di supporto al bomber De Sousa, unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA

Dopo l'esperienza alla guida del Messina, Cristiano Lucarelli riparte dalla Sicilia con un 4-3-3 disegnato per il Catania che vuole mettere in mostra una squadra ambiziosa e capace di puntare in alto dopo due stagioni interlocutorie per il sodalizio rossoazzurro. Giuseppe Giannini risponderà con un 4-2-3-1 per il Fondi che sta sicuramente evidenziando dei progressi. I laziali sono ancora un cantiere aperto, ma mano a mano che i rinforzi stanno arrivando, stanno riuscendo a convincere e a dimostrare di poter essere competitivi in un campionato di terza serie che si prospetta già infuocato.

© Riproduzione Riservata.