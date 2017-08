Catanzaro Casertana/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Catanzaro Casertana - LaPresse

Catanzaro-Casertana, diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà un posticipo serale che vedrà le due formazioni iniziare la loro nuova avventura nel girone C del campionato di Serie C. Due piazze storicamente importanti, che si trovano ad affrontare una stagione in cui senza dubbio vogliono innanzitutto migliorare il rendimento della scorsa stagione. In particolar modo i calabresi che pur rappresentando una realtà importante e ricca di tifosi, hanno dovuto soffrire fino alla fine per garantirsi la permanenza tra i professionisti, ottenuta solo grazie alla vittoria nei play out nel derby calabrese contro la Vibonese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Catanzaro-Casertana, sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO

La partenza ufficiale della stagione per i giallorossi è stata segnata dalla sconfitta in un altro derby molto sentito dalla tifoseria, quello contro la Reggina che si è imposta di misura nel primo match di Coppa Italia di Serie C grazie ad un gol dell'ex Lazio Primavera Bezziccheri. Diverso è stato il cammino della Casertana l'anno scorso, che pur passando attraverso l'esonero del tecnico Andrea Tedesco, ha vissuto un ottimo finale di stagione superando anche il primo turno dei play off (vittoria in trasferta contro il Siracusa) e fermandosi solo al cospetto dell'Alessandria poi finalista nella post season. Nella Tim Cup di questa stagione, lo scorso 30 luglio, la Casertana è stata eliminata la primo turno, uscendo sconfitta sul campo del Matera. Poco male per un club che punta tutto sul campionato ma dovrà subito misurarsi con la voglia di riscatto di un Catanzaro che da troppi anni sogna i fasti degli anni Ottanta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Ceravolo di Catanzaro: padroni di casa schierati con Nordi tra i pali, Riggio sull'out difensivo di destra e Imperiale sull'out difensivo di sinistra, mentre Sirri e Gamberetti saranno i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Icardi, Benedetti e Maita, mentre nel tridente offensivo toccherà a Cunzi, Infantino e Zanini. Risponderà la Casertana con Benassi in porta, Finizio e Ferrara sulle fasce laterali, rispettivamente a destra e a sinistra in difesa, mentre D'Anna e De Marco saranno i due difensori centrali. Lorenzini, De Filippo e Rainone giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Carriero, Forte e Tripicchio partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 4-3-3 sia per il Catanzaro di Erra, che riparte in una squadra da lui molto conosciuta, in un ambiente che ha potuto vivere a fondo anche l'anno scorso, sia per la Casertana che dopo un anno ricco di alti e bassi, riparte con Scazzola in panchina per riuscire a consolidarsi nella prima metà della classifica e in zona play off, con l'obiettivo della post season comunque già raggiunto nella scorsa stagione.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Le agenzie di scommesse valutano estremamente equilibrata la partita, pur considerando per il fattore campo il Catanzaro leggermente favorito, con vittoria interna quotata 2.40 e la vittoria esterna quotata 2.80 da Eurobet, mentre Paddy Power fissa a 3.25 la quota relativa all'eventuale pareggio.

