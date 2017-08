Cittadella-Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella-Ascoli, LaPresse

Cittadella-Ascoli, diretta dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con l'aiuto degli assistenti Bellutti e Pagliardini e del quarto uomo Zufferli, è in programma allo stadio Pier Cesare Tombolato sabato 26 agosto 2017, il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.30: si tratterà di una gara valida per la prima giornata della regular season di Serie B 2017-18.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cittadella-Ascoli andrà in onda sul canale 259 della piattaforma satellitare di Sky che anche per questa stagione trasmetterà in diretta tv esclusiva tutte le partite del campionato di Serie B, putroppo la partita non sarà disponibile in alta definizione visto che tutti gli slot in HD sono occupati dagli altri match in programma sabato sera. Non mancherà comunque la diretta streaming video su internet, sarà sufficiente collegarsi alla pagina di Sky Go oppure installando l'omonima app su smartphone e tablet senza costi aggiuntivi.

QUI CITTADELLA

Il Cittadella riparte da quanto ha fatto di buono la scorsa stagione: la squadra di Venturato da neopromossa riuscì a impressionare in maniera positiva gli addetti ai lavori con un'ottima partenza e un rendimento costante che gli ha consentito di occupare i piani alti della classifica fino alla conquista dei play-off, nella fase a spareggi i granata sono stati eliminati dal Carpi e hanno dovuto rinunciare al sogno della Serie A che da questo fine settimana può tornare a essere alimentato. Non sarà facile ripetere l'exploit di dodici mesi fa, ma riuscendo a trattenere gli uomini migliori c'è una buona base di partenza che può consentire a Tombolato di svolgere un ottimo lavoro anche in questa annata. Il cammino in Coppa Italia dei veneti è stato senza dubbio positivo, nel secondo turno preliminare il Cittadella ha infatti eliminato l'AlbinoLeffe per poi compiere un'autentica impresa sul campo del Bologna espugnando il Dall'Ara con un secco 3 a 0 che non ammette repliche, risultati decisamente incoraggiati in vista dei prossimi imminenti impegni.

QUI ASCOLI

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo Enzo Maresca ha cominciato la sua nuova vita da allenatore e come prima piazza ha scelto quella dell'Ascoli: non avendo ancora il patentino l'ex-centrocampista comincerà come vice di Fulvio Fiorin che per il momento è da considerarsi a tutti gli effetti il tecnico ufficiale, almeno finché Maresca non supererà il corso che si tiene a Coverciano. Per la compagine marchigiana l'obiettivo minimo è conquistare la terza salvezza stagionale magari cercando di togliersi qualche bella soddisfazione nel corso della stagione. L'Ascoli ha debuttato in Coppa Italia il 5 agosto prendendo parte al secondo turno preliminare dove ha eliminato la Juve Stabia per 3 a 2, una settimana dopo i piceni sono stati invece battuti dal Chievo tra le mura amiche del Bentegodi si è imposto con il punteggio di 2 a 1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nessuna novità di rilievo per il Cittadella con Venturato che dovrebbe confermare il modulo a rombo (4-3-1-2) utilizzato anche nella scorsa stagione: in porta come al solito ci sarà Alfonso, al centro della difesa Varnier e Scaglia sono una garanzia e verranno affiancati dai terzini Benedetti e Salvi; i tre di centrocampo che possono sperare subito in una maglia da titolar sono capitan Iori, Schenetti e Bartolomei; Chiaretti nel ruolo di trequartista è inamovibile così come le due punte Litteri e Arrighini con Strizzolo e Kouamé pronti a subentrare eventualmente in corso d'opera.

Forin e Maresca potrebbero optare con un 4-2-3-1, in porta nessun dubbio sulla presenza di Lanni che con le sue parate ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri nel panorama della Serie B; Gigliotti e Mengoni saranno i due centrali di difesa, la retroguardia sarà completata dai terzini Mignanelli e Mogos; Addae e Giorgi i due mediani che copriranno le spalle ai trequartisti Favilli, Varela e Jallow; Cacia sarà come al solito la punta che avrà il compito di finalizzare le manovre offensive cercando di depositare il pallone in rete.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Tenendo conto dell'ottimo campionato dal quale proviene il Cittadella, la squadra di Venturato gode dei favori del pronostico: su Bwin l'1 dei padroni di casa viene dato a 1,87 con WilliamHill che offre una vincita pari a 3,50 volte la posta in palio per il pareggio, mentre Bet365 offre una quota di 4,75 per il 2 dell'Ascoli. Leggermente più alta la quota per l'Over (almeno tre gol complessivamente segnati nell'arco dei novanta minuti) che viene dato a 2,00 su PaddyPower contro l'1,76 dell'Under. L'1-0 è il risultato esatto con la quota più bassa (6,50) su Betclic.

© Riproduzione Riservata.