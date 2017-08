Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa ancora a Froome: Nibali quinto (8^ tappa, oggi)

Chris Froome leader della Vuelta 2017 (LaPresse)

La Vuelta 2017 torna in strada con la 8^ tappa da Hellin a Xorret de Catì e con lei anche le sue classifiche a partite da quella generale, che per il sesto giorno di fila vedrà alla partenza come suo leader in maglia rossa Chris Froome. Con costanza il britannico della team Sky riesce a tenere alle sue spalle l’iconica casacca ma oggi dovrà fare attenzione agli ultimi km dopo il muro previsto al traguardo e la successiva ripidissima discesa potrebbe complicare le cose. Dopo la frazione di ieri i distacchi tra i big sono rimasti abbastanza identici, con i medesimi nomi nella top ten ma l’8 tappa di oggi potrebbe regalare qualche sorpresa anche perché oggi, almeno sul finale i big non potranno rimanere in gruppo ma saranno costretti ad esporsi.

LA GRADUATORIA GENERALE CON FROOME SEMPRE IN ROSSO

Anche alla vigilia della 8^ tappa della Vuelta 2017 il leader della classifica generale è solo uno ed è ancora l’alfiere del Team Sky Chris Froome, che ora ha messo a bilancio il crono generale di 27h 46’ 51”. Dietro al britannico resiste ancora il colombiano Esteban Chaves arrivato alla Vuelta 2017 in ottima forma, con l’irlandese Nicolas Roche terzo, rispettivamente a 11” e 13” dalla maglia rossa. Chiudono la top five lo statunitense Tejay Van Garderen, anche se ancora acciaccato dalla caduta riportata un paio di giorni fa e il lo squalo Vicenzo Nibali che ha recuperato qualche posizione, registrando un distacco da Froome di 36 secondi. Nella top ten ricordiamo lo spagnolo De la Cruz Melgarejo a 40 seconda la new entry tra i big, l’olandese della Manzana Jetse Bol, che ha 46 secondo di ritardo ha rubato la settima pazza a Fabio Aru: l’azzurro registra un gap di 49 secondi dalla maglia rossa, ma va detto che l’ultimo muro previsto nella 8^ frazione è proprio nelle corde dell’alfiere dell’Astana. Chiudono la parte alta della classifica i due Yates, Adam ottavo e Simon decimo con il canadese della Cannondale Micheal Woods nono a 1 minuto e 13 dal leader della classifica generale.

LE ALTRE CLASSIFICHE CON TRENTIN E VILLELLA

Considerando le altre classifiche della Vuelta 2017 prima di dare il via alla 8^ tappa l’Italia può vantare ben due esponenti leader, ovvero Matteo Trentin a punti e Davide Villella in quella degli scalatori. Partendo dalla graduatoria caratterizzata dalla maglia verde, oltre il già citato Trentin in testa a 49 punti, ricordiamo che ha recuperato punti di peso il polacco della Bora Hansgrohe Poljanski a 44 punti, come il vincitore della frazione di ieri Matej Mohoric, terzo a 43 punti. Nella graduatoria riservata agli scalatori, dove oggi si attendono emoizoni, va però detto che il leader con la maglia a pois rimane il nostro Davide Villella fermo a 38 punti, seguito dal secondo gradino da De Gendt fermo però a quota 17 con Atampuma al terzo gradino a 12 punti. Infine ricordiamo che nella classifica combinata, è Chaves a vestire la maglia bianca anche se in testa alla classifica vediamo Froome, destinato però anche oggi a una casacca più prestigiosa.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 27h46'51''

2. Chaves (Col, Orica-Scott) a 11"

3. Roche (Irl, Bmc) a 13"

4. Van Garderen (Usa, Bmc) a 27"

5. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 36"

6. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 40”

7. Bol (Ola, Manzana Postobon) a 46"

8. Aru (Ita, Astana) a 49"

9. A. Yates (Gbr, Orica-Scott) a 50"

10. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 1'13"

