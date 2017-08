Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Icardi e Quagliarella in testa (2^ giornata)

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Mauro Icardi

La classifica marcatori di Serie A è naturalmente appena accennata, dopo la prima giornata del campionato 2017-2018. Al comando troviamo la coppia formata da Mauro Icardi e Fabio Quagliarella: gli attaccanti di Inter e Sampdoria infatti sono stati gli unici a segnare una doppietta domenica scorsa e di conseguenza guidano questa graduatoria davanti a tutti i giocatori che hanno invece segnato una sola rete. Tra i due, questa sera sarà protagonista Icardi, al centro dell’attacco dell’Inter nella grande sfida contro la Roma e contro il capocannoniere della passata stagione Edin Dzeko, un duello che potrebbe caratterizzare le prime posizioni della classifica marcatori anche quest’anno, pure se Dzeko è rimasto a secco al debutto stagionale, con la Roma che si è imposta a Bergamo grazie a un gol dell’ex laziale Aleksandar Kolarov. Oggi però saranno ben tre le partite in programma, dunque sarà un sabato ricco che ci proporrà anche Benevento-Bologna e Genoa-Juventus e potrebbe muovere in modo significativo anche questa ‘neonata’ classifica marcatori.

IL TRIO BIANCONERO

Sicuramente saranno da seguire con grande attenzione gli attaccanti bianconeri, perché Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain hanno segnato un gol a testa sabato scorso contro il Cagliari allo Stadium: difficile per Massimiliano Allegri chiedere un inizio migliore, perché si sa che gli attaccanti vivono di gol e averli mandati a segno tutti e tre già alla prima giornata garantisce umore alto nel gruppo dei campioni d’Italia in carica. Tornando a Quagliarella, il capocannoniere italiano dopo la prima giornata di Serie A scenderà in campo invece domani sera in un intrigante Fiorentina-Sampdoria: per Fabio è una delle tantissime partite da ex visto che nella sua lunga carriera ha girato praticamente tutta l’Italia, anche se in questo caso si tratta di un ricordo lontano, la mezza stagione vissuta in Serie C2 con la Fiorentina Viola nell’anno successivo al fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori. Storia ormai lontana, ma che ci parla della grande longevità di un bomber di grande classe come Fabio Quagliarella…

LA CLASSIFICA MARCATORI

2 gol: Mauro Icardi, Fabio Quagliarella

1 gol: Valter Birsa, Amato Ciciretti, Patrick Cutrone, Paulo Dybala, Federico Di Francesco, Faouzi Ghoulam, Gonzalo Higuain, Franck Kessie, Roberto Inglese, Aleksandar Kolarov, Adam Ljajic, Mario Mandzukic, Arkadiusz Milik, Giampaolo Pazzini, Ivan Perisic, Suso, Cyril Thereau.

