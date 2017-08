Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 8^ tappa: vincitore, percorso (Hellin-Xorret de Catì, oggi)

Diretta Vuelta: ancora Froome e la sua squadra in primo piano (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi con l'ottava tappa Hellin-Xorret de Catì di 199,5 km vivrà una giornata certamente significativa. Ancora una volta possiamo globalmente parlare di una frazione di media montagna, ostica ma non particolarmente dura, tuttavia nel finale ci sarà un Gpm che possiamo paragonare a un vero e proprio muro, che certamente mescolerà le carte e regalerà emozioni e magari anche colpi di scena, nel miglior stile della Vuelta. La partenza della tappa sarà alle ore 12.34 da Hellin, mentre l’arrivo è atteso a Xorret de Catì indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che prenderà il via nella Castiglia-La Mancia e riporterà la corsa nella Comunità Valenciana, facendo dunque il percorso opposto rispetto a ieri.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa ottava tappa Hellin-Xorret de Catì, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

In generale, il percorso dell'ottava tappa di questa Vuelta 2017 assomiglierà parecchio a quello delle frazioni precedenti. Numerosi saliscendi, pianura praticamente inesistente, insidie di conseguenza sempre possibili anche se fino agli ultimi 10 km non ci saranno difficoltà particolari. Infatti saranno tre i Gran Premi della Montagna identificati lungo il percorso: i primi due però saranno entrambi di terza categoria, il Puerto de Biar al km 111,1 (salita di 6,1 km al 3,4% di pendenza media) e il Puerto de Onil al km 127,5, al termine di un'ascesa di 7 km al 3,8% di pendenza media, dunque un pochino più difficile della precedente, ma di certo nulla di memorabile. Ricordando che lo sprint intermedio di giornata sarà collocato in località Ibi al km 159,5, possiamo senza indugio andare a parlare della salita finale, che deciderà le sorti della tappa. Si tratta dell'Alto Xorret de Catí, che pur non essendo particolarmente lunga (5 km) si merita di essere classificato come Gpm di prima categoria grazie al 9% di pendenza media. Il dato però non dice che i primi 2 km sono abbastanza semplici, mentre gli ultimi 3 saranno un vero e proprio muro, praticamente mai sotto il 10% e con punte di pendenza massima fino al 18%. Tanto per intenderci, una salita più adatta a Fabio Aru piuttosto che a Vincenzo Nibali. Il Gpm sarà al km 196,6, quando mancheranno solo 2900 metri all'arrivo: una prima parte in falsopiano, poi 1 km di discesa assai ripida, infine l'ultimo chilometro vallonato, dunque anche dopo il Gpm potrebbe succedere qualcosa, per una tappa che sarà tutta da vivere, fino all'ultimo metro...

