Entella-Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella-Perugia, LaPresse

Virtus Entella-Perugia si giocherà sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, la partita valida per il primo turno del campionato di Serie B 2017-2018 sarà diretta dall'arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo, la terna arbitrale sarà completata dal quarto ufficiale di gara Cipriani e dai guardalinee Cecconi e Scatragli. Teatro della sfida tra i due club sarà lo Stadio Comunale di Chiavari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Virtus Entella-Perugia non può assolutamente nei palinsesti di Sky Sport che trasmetterà in esclusiva tutte le partite del prossimo campionato di Serie B: appuntamento sul canale 255 della piattaforma satellitare a partire dalle ore 20.30 quando verrà dato il calcio d'inizio per la diretta tv, i clienti che non dovessero trovarsi in casa potranno comunque seguire il match in diretta streaming video su internet utilizzando l'app di Sky Go su smartphone e tablet che usano Android o iOs.

QUI ENTELLA

Lo scorso campionato era cominciato sotto i migliori auspici per la formazione ligure che sotto la guida tecnica di Roberto Breda arrivò a occupare costantemente la zona play-off, nella seconda parte di stagione cominciò una fase discendente culminata con l'esonero dell'allenatore e nella decisione di promuovere in prima squadra l'allenatore della Primavera, Gianpaolo Castorina, che si è guadagnato la fiducia anche per l'annata che sta per partire. Anche se l'antipasto in Coppa Italia è rimasto indigesto all'Entella che nel secondo turno preliminare è stato eliminato dalla Cremonese che ha espugnato il Comunale di Chiavari per 1 a 0. Una stagione che nasce quindi sotto il segno dell'incognita per i diavoli neri che devono cercare quantomeno di mantenersi a metà classifica.

QUI PERUGIA

I grifoni sono stati tra le realtà positive dell'ultimo campionato cadetto, sotto la guida di Cristian Bucchi (che oggi allena il Sassuolo in Serie A) il Perugia ha centrato i play-off dando parecchio filo da torcere a qualunque avversario, solamente il Benevento è stato capace di arrestare la corsa del club umbro verso la Serie A dalla quale manca dal lontano 2004 (parliamo dunque dell'era Gaucci). Al posto di Bucchi è arrivato Federico Giunti che dovrà cercare di non far rimpiangere il suo predecessore, un compito piuttosto ingrato per il nuovo allenatore che avrà a disposizione una rosa di tutto rispetto. È stato un agosto decisamente positivo per il Perugia che ha esordito in Coppa Italia a cominciare dal secondo turno preliminare, dopo aver eliminato il Gubbio gli umbri hanno espugnato il Vigorito di Benevento imponendosi con un clamoroso 4 a 0, prendendosi quindi una piccola rivincita dopo lo smacco allo spareggio per la promozione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La Virtus Entella potrebbe debuttare con un 4-3-1-2, in porta ci sarà un volto ormai noto come quello di Alessandro Iacobucci, nessuna o poche novità anche in difesa con i centrali Benedetti e Ceccarelli (già presenti lo scorso anno) affiancati dagli esterni Baraye e Belli; per quanto riguarda la linea mediana l'unico inamovibile sembrerebbe Troiano (capitano della squadra), i suoi partner di reparto potrebbero essere Palermo e Nizzetto con Ardizzone e Di Paola che scalpiteranno in panchina; Tremolada sarà il trequartista dietro alle punte La Mantia e Luppi anche se non è da escludere un impiego dal primo minuto di Aramu e Diaw.

Modulo speculare per il Perugia con Giunti che potrebbe adottare lo stesso schema di Castorina, ossia un 4-3-1-2 a rombo: tra i pali come come ci sarà Rosati, al centro della difesa Volta, Belmonte e Monaco si contendono i due posti a disposizione con Del Prete e Alhassan che si posizioneranno sulle corsie esterne; Colombatto, Emmanuello e l'esperto Brighi occuperanno la linea mediana e avranno il compito di smistare palloni e manovrare le azioni d'attacco che il trequartista Pajac e le punte Guberti e Mustacchio dovranno finalizzare.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Quote molto prudenti per quanto riguarda Virtus Entella-Perugia, leggermente più bassa quella relativa alla vittoria interna dei padroni di casa che Bwin valuta intorno a 2,50; su Bet365 il pari viene dato a 3,10 con Unibet che invece moltiplica per 3,20 la posta in palio per il 2 del Perugia. I bookmaker invece si sbilanciano per quanto riguarda il numero di gol, difficilmente se ne vedranno più di due secondo PaddyPower che propone una quota di 1,52 per l'Under e di 2,45 per l'Over. Non a caso il risultato esatto di 0-0 su Betclic è valutato a 7,00.

