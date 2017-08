Francavilla Lecce/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Francavilla Lecce - LaPresse

Virtus Francavilla-Lecce, partita diretta dall’arbitro Manuel Volpi sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, vedrà partire con un derby pugliese molto interessante il nuovo campionato di Serie C. Di fronte due squadre dal blasone molto diverso, ma che hanno ottenuto soddisfazioni diametralmente opposte nell'ultima stagione. La Virtus Francavilla è partita da matricola assoluta cercando innanzitutto la salvezza. Sotto la guida di mister Calabro (ora passato sulla panchina del Carpi in Serie B), è andato in scena l'ennesimo miracolo sportivo, con i pugliesi che hanno veleggiato costantemente in zona play off, e che negli spareggi per la Serie B hanno prima eliminato il Fondi, per poi uscire nel secondo turno solo dopo due pareggi zero a zero contro il blasonato Livorno, che ha potuto sfruttare il miglior piazzamento in classifica nella regular season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Virtus Francavilla-Lecce, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO

Con un nuovo allenatore, D'Agostino, il Francavilla proverà a voltare pagina al cospetto di un Lecce reduce invece dall'ennesima annata di amarezze. Nella corsa al primo posto nella regular season i salentini si sono arresi per ultimi, ma alla fine hanno dovuto lasciare spazio all'inarrestabile Foggia. Nei play off, dopo ave eliminato la Sambenedettese, il Lecce si è arreso all'Alessandria nei quarti di finale solo ai calci di rigore. Dunque, in Coppa Italia i salentini dopo aver eliminato Ciliverghe Mazzano e Pro Vercelli, hanno subito una rocambolesca rimonta in casa del Pordenone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni nel faccia a faccia allo stadio Giovanni Paolo II. La Virtus Francavilla giocherà con Albertazzi a difesa della porta e una difesa a tre con Gallù, Prestia e De Toma schierati dal primo minuto. L'ex Lazio Primavera, Folorunsho, e Buono si muoveranno per vie centrali sulla mediana, con Ayna esterno destro di centrocampo e Turi impiegato sulla fascia mancina. Rossetti, Valotti e Saraniti saranno i titolari nel tridente offensivo. La risposta del Lecce sarà affidata a Perucchini tra i pali, Ciancio in posizione di terzino destro e Di Matteo in posizione di terzino sinistro, con Cosenza e Marino centrali di difesa. Lepore, Arrigoni e Mancosu giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre in avanti nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Torromino, Di Piazza e Caturano.

LA CHIAVE TATTICA

Filosofia offensiva per entrambi i tecnici, con D'Agostino che affronterà la sfida con uno spregiudicato 3-4-3 per la Virtus Francavilla e con Rizzo che risponderà con un 4-3-3 per il Lecce. Per il Francavilla una delle pagine più felici della scorsa stagione è stata proprio la storica vittoria casalinga nel derby contro il Lecce, il bis appare difficile ma comunque il Lecce ha ormai esperienza sufficiente per capire che in Serie C nessun risultato è sulla carta scontato.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Il Lecce parte sempre con i galloni da favorito in Serie C e le agenzie di scommesse sembrano saperlo bene, con la vittoria salentina in trasferta considerata, seppur con moderazione, il risultato più probabile nel confronto del tardo pomeriggio di sabato. Successo leccese quotato 2.40 da Paddy Power, più alta la quota per l'affermazione interna, fissata a 2.90 da Eurobet che propone a 3.15 la quota per l'eventuale pareggio.

