Genoa Juventus/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Genoa-Juventus, diretta dall’arbitro Luca Banti sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Un match importante tra due formazioni che hanno iniziato positivamente il loro campionato, pur partendo ovviamente con obiettivi profondamente diversi da rincorrere. I Grifoni devono innanzitutto costruirsi un campionato più tranquillo di quello dello scorso anno, in cui la salvezza è arrivata praticamente in extremis a causa di un girone di ritorno disastroso. La Juventus è stata invece costruita per essere competitiva su tutti i fronti, e cercare uno storico settimo Scudetto consecutivo (dopo il sesto che ha già stabilito un record l'anno scorso).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Genoa-Juventus, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.00, è una sfida che potrà essere seguita in diretta tv dagli abbonati Sky sui canali 201 e 251 del satellite, rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. Gli abbonati Mediaset Premium potranno invece collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI, COME ARRIVANO LE SQUADRE

La squadra di Allegri, come spesso è avvenuto nelle ultime stagioni, sta cercando in maniera progressiva di trovare la migliore condizione. Ancora non è stato trovato il giusto spazio per elementi che pure sono stati pezzi pregiatissimi del mercato, come Douglas Costa e Bernardeschi, ma si tratta di alternative di qualità che in una stagione lunghissima faranno senz'altro la fortuna di Allegri. Per il Genoa la prima di campionato al Mapei Stadium ha regalato nuove certezze, con una solidità difensiva quasi inedita per la squadra di Juric ed un centrocampo che si è senz'altro giovato del rientro di Bertolacci, ma al tempo stesso qualche problema offensivo con Galabinov per la prima volta alle prese con la ribalta della Serie A e Taarabt troppo poco concreto sotto rete.

Dopo aver centrato una serie di importanti vittorie in amichevole, anche contro squadre di caratura internazionale come il Nantes di Claudio Ranieri e l'Hoffenheim impegnato nei preliminari di Champions League, il Genoa ha iniziato la stagione ufficiale in Coppa Italia soffrendo ma vincendo contro il Cesena in casa, due a uno ai tempi supplementari con l'ultimo gol in rossoblu di Giovanni Simeone (poi passato alla Fiorentina) e di Laxalt. L'esordio in campionato è stato invece segnato da un pari senza reti su un campo difficile come quello del Sassuolo, un buon primo passo avanti per una squadra che sta cercando di costruire la propria solidità partita dopo partita. La Juventus ha chiuso il suo precampionato con una secca sconfitta, zero a due, contro gli inglesi del Tottenham. Poi è arrivato il ko nella finale di Supercoppa Italiana, rocambolesca ed emozionante, contro la Lazio. I bianconeri hanno rimontato due reti nel finale grazie a una doppietta di Dybala, ma si sono poi dovuti arrendere al gol di Murgia. Il riscatto è arrivato alla prima di campionato: tre a zero al Cagliari con gol di Mandzukic, Dybala e Higuain, con Buffon che si è tolto anche la soddisfazione di parare il primo rigore mai assegnato dal VAR nella storia del calcio italiano.

GLI ULTIMI PRECEDENTI

L'ultimo precedente a Genova, datato 27 novembre 2016, ha visto i rossoblu vincere clamorosamente tre a uno, con doppietta di Giovanni Simeone e autogol di Alex Sandro, in una delle peggiori prestazioni della scorsa stagione per la squadra di Max Allegri. La Juventus è riuscita solo ad accorciare le distanze con Pjanic. Nella stagione precedente, il 20 settembre 2015, i bianconeri erano riusciti a sbancare Marassi, due a zero con le reti su autogol del portiere Lamanna e su rigore trasformato da Paul Pogba. Le due formazioni non pareggiano in Liguria dallo zero a zero dell'11 marzo 2012.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Nonostante la solidità dimostrata nella trasferta di Sassuolo e il fatto che la Juventus abbia perso due degli ultimi tre precedenti di campionato disputati a Marassi, i bookmaker considerano i bianconeri favoriti in maniera schiacciante, con successo esterno quotato 1.48 da Bwin, mentre Bet365 propone a 4.33 l'eventuale pareggio e Betclic alza fino a 7.75 la quota per la vittoria dei Grifoni.

