Howedes alla Juventus? / Calciomercato: manca l'accordo economico con lo Schalke 04. Oggi nuovi contatti

Massimiliano Allegri (Foto: Lapresse)

HOWEDES: LA JUVENTUS È IN POLE

La Juventus è vicina a Benedikt Howedes, ma prima della fumata bianca i bianconeri devono trovare l'accordo economico con lo Schalke 04. Se il giocatore ha già fatto sapere di accettare il trasferimento a Torino, il club tedesco non appare molto convinto della prima offerta messa sul tavolo dalla Vecchia Signora. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe proposto allo Schalke un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8. Tale prospettiva non avrebbe entusiasmato i tedeschi, che preferirebbero vendere Howedes al Liverpool o al Leicester per una ventina di milioni.

Nonostante questo la Juventus rimane in pole position. I bianconeri proveranno oggi a fare importanti passi in avanti nella trattativa. Come racconta Tuttosport, l'amministratore delegato juventino Beppe Marotta contatterà i colleghi dello Schalke per raggiungere l'intesa. La strategia dei bianconeri è chiara: affondare il colpo prima del possibile blitz della concorrenzza. La Juventus punterà tutto sulla volontà di Howedes. Come conferma il ds tedesco Christian Heidel il difensore ha intenzione di lasciare lo Schalke: “Il giocatore mi ha detto che vorrebbe salutarci per andare alla Juventus. Ci pensiamo e abreve prenderemo una decisione”.

© Riproduzione Riservata.