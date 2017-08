INFORTUNIO MARCHISIO/ Juventus corre ai ripari: un colpo a "noleggio" per aspettare il Principino (e Emre Can)

Infortunio Claudio Marchisio, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

La notizia dell'infortunio di Claudio Marchisio è stata un fulmine a ciel sereno per i tifosi, non per la società e lo staff tecnico, che avevano registrato qualche problema negli ultimi tempi. Lo specifica il bollettino medico pubblicato dalla Juventus, che per questo motivo ha fatto accompagnare il centrocampista dal dott. Rigo per un controllo dal dott. Cugat a Barcellona. «È emersa la necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare. Per tale ragione non sarà disponibile per le prossime 3/4 settimane», recita il comunicato bianconero. Questo infortunio ha inevitabilmente cambiato i piani di mercato della Juventus: l'amministratore delegato Beppe Marotta ha chiesto André Gomes al Barcellona, ma restano calde anche le piste Renato Sanches del Bayern Monaco e Kevin Strootman della Roma. Ci sarebbe già l'intesa con Emre Can, ma il Liverpool preferirebbe trattenerlo.

IL PRINCIPINO SI FERMA: LA STRATEGIA DELLA JUVENTUS

L'infortunio di Claudio Marchisio ha agitato le acque a Vinovo: si parla di uno stop di un mese, ma i tempi di recupero in realtà rappresentano un'incognita. Non è da escludere che venga concesso più tempo al centrocampista per permettergli di rimettersi del tutto in sesto, visto che si tratta del ginocchio che è stato operato. Da qui l'idea di intervenire sul mercato: l'idea è di un colpo a "noleggio", cioè di prendere un giocatore in prestito così da aspettare con calma Claudio Marchisio e accogliere poi Emre Can la prossima stagione, visto che è in scadenza di contratto. Ma prendere un giocatore in prestito non è affatto semplice: il Bayern Monaco è disposto a cedere Renato Sanches, ma non in prestito. Il Barcellona invece non ha ancora risposto per Andrè Gomes. Il sogno resta Kevin Strootman: la dirigenza bianconera sta lavorando a fari spenti per arrivare al centrocampista della Roma, ma l'affare resta complicato.

