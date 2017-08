INFORTUNIO PJANIC/ Video, prima l'autogol poi un fastidio muscolare: che disastro! (Genoa-Juventus)

Miralem Pjanic, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Dopo Claudio Marchisio è Miralem Pjanic a tenere in ansia la Juventus. Massimiliano Allegri è stato costretto a sostituire al 35' del secondo tempo il centrocampista bosniaco, alle prese con un infortunio. Il calciatore durante la sfida di campionato in casa del Genoa ha chiesto il cambio dopo aver accusato un problema fisico, quindi il tecnico bianconero ha mandato in campo il giovane uruguaiano Rodrigo Bentancur. Ora i tifosi attendono il bollettino medico della Juventus e si chiedono che tipo di acciacco abbia riportato Miralem Pjanic, anche in vista delle prossime partite. Non si tratterebbe infatti di un'assenza di poco conto per la squadra di Massimiliano Allegri. Di sicuro è stata una giornata da dimenticare per l'ex centrocampista della Roma, nonostante la Juventus sia comunque riuscita a conquistare la vittoria contro il Genoa: Pjanic infatti dopo soli 38 secondi ha firmato l'autorete.

L'AUTOGOL, IL PRIMO "INFORTUNIO"

Nel match disputato a Marassi contro il Genoa è stato proprio Miralem Pjanic a sbloccare la partita: il centrocampista della Juventus ha insaccato il pallone alle spalle di Gianluigi Buffon dopo la carambola con Giorgio Chiellini. L'ex Roma ha realizzato così l'autogol più veloce della storia del campionato italiano. Questo il primo "infortunio" di Pjanic, che poi ha riportato un fastidio muscolare. Solo nelle prossime ore conosceremo l'entità del problema. La sosta arriva allora al momento giusto, perché così il calciatore bosniaco avrà modo di recuperare. Resta da capire però se resterà a casa o se risponderà comunque alla convocazione della Bosnia per il doppio impegno internazionale. Molto dipenderà dagli approfondimenti clinici a cui verrà sottoposto, a meno che non si sia trattato solo di un cambio in via precauzionale. Il fatto che sia rimasto in panchina nei minuti finali per seguire il match, anziché recarsi negli spogliatoi dopo il cambio, fa ben sperare.

© Riproduzione Riservata.