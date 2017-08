Insigne al Barcellona? / Calciomercato news: possibile nuovo tentativo dei blaugrana

Lorenzo Insigne (Foto: Lapresse)

POSSIBILE NUOVO TENTATIVO DEL BARCELLONA PER INSIGNE

Lorenzo Insigne al Barcellona come erede di Neymar. L'attaccante napoletano avrebbe potuto indossare la casacca blaugrana e formare un tridente da sogno insieme a Messi e Suarez. Il condizionale è d'obbligo, visto che i catalani alla fine hanno messo le mani su Ousmane Dembelé. In ogni caso l'agente di Insigne, Mino Raiola, ha provato a offrire l'attaccante napoletano al Barça. Il suo tentativo non è andato a buon fine, ma come raccontato dallo stesso Raiola a El Mundo Deportivo un tentativo c'è stato eccome: “Al presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ho raccomandato Lorenzo Insigne. Era il sostituto ideale per continuare ciò che era Neymar in blaugrana, il calciatore perfetto per colmare questa lacuna per qualità e caratteristiche”.

Negli ultimi giorni il Barcellona sta lavorando per mettere le mani su Coutinho, ma il Liverpool non ha alcuna intenzione di mollare il brasiliano. Ecco che il nome di Insigne potrebbe tornare di moda, questa volta come seconda scelta qualora i blaugrana non riuscissero a ottenere l'ex Inter. Ricordiamo che questa estate il Napoli ha già rifiutato un'offerta del Barça pari a 60 milioni di euro. Il recente rinnovo del giocatore con gli azzurri fino al 2022, inoltre, rappresenta un ostacolo in più per il club catalano che potrebbe presto mettere sul tavolo del Napoli una nuova proposta.

