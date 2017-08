Keita all'Inter? / Calciomercato news: i nerazzurri tornano alla carica per il jolly della Lazio

Keita Balde (Foto: Lapresse)

KEITA BALDE: L'INTER TORNA ALLA CARICA

L'Inter torna alla carica per Keita Balde. Il gioiellino della Lazio è al centro di una complicata telenovela di calciomercato della quale non si conosce ancora l'esito finale. In mezzo a tante ipotesi c'è una certezza: Keita non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club biancoceleste. Un contratto che andrà in scadenza nel 2018, ovvero tra un anno. A cinque giorni dalla chisura del mercato, il ragazzo deve fare in fretta per trovare una sistemazione in linea con le proprie esigenze. Anche perché restare a Roma potrebbe essere deleterio, vista l'eventualità di trascorrere un'intera stagione in tribuna. La Juventus fino a pochi giorni fa era in prima fila per il senegalese, ma nelle ultime ore è spuntata nuovamente anche l'Inter.



Complice la vicenda Schick, con il ceco a un passo dai bianconeri, il fronte Keita è rimasto congelato. Proprio in questo frangente si è inserita l'Inter, prima con una chiamata nei confronti della dirigenza della Lazio, poi con un incontro a Roma. La fumata bianca resta lontana ma vanno comunque registrati gli importanti passi avanti effettuati dai nerazzurri. L'ultima offerta dell'Inter (15 milioni più 5 di bonus) è stata rifiutata da Lotito. Per il momento non ci sono sul tavolo ulteriori rilanci, ma la sensazione è che i meneghini possano tornare alla carica prima del 31 agosto . Juventus permettendo.

