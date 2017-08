Manchester United Leicester/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Manchester United Leicester, Premier League (Foto LaPresse)

Manchester United Leicester vale per la terza giornata della Premier League 2017-2018: si gioca a Old Trafford con calcio d'inizio alle ore 18:30 - italiane - di sabato 26 agosto. Il Manchester United di José Mourinho in attesa di poter ufficialmente riavere Ibrahimovic nelle proprie fila, si avvicina a questo match contro le Foxes con il morale alle stelle, visto l'ottimo avvio di stagione in ambito nazionale. La brutta sconfitta patita nella finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid è stata infatti già dimenticata grazie alle due vittorie in altrettante partite di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

Manchester United Leicester è un'esclusiva di Sky Sport 3: diretta tv garantita a tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita di Old Trafford anche su supporti mobili come tablet e smartphone, semplicemente attivando l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video (senza costi aggiuntivi).

GRANDE AVVIO DEI RED DEVILS

I Red Devils dopo l'ottimo esordio contro il West Ham, annichilito per 4 a 0 all'Old Trafford, si è ripetuto con identico punteggio nella prima trasferta di campionato: lo Swansea nulla ha potuto contro una squadra che appare decisamente la maggior candidata per il titolo vedendo questi primi 180 minuti di campionato. Ad impressionare è non solo Lukaku, ancora in rete (stavolta con una doppietta), ma anche Pogba e Martial: il primo sembra tornato quello che alla Juventus aveva fatto innamorare i tifosi, mentre il secondo sembra lasciare capire che questa potrebbe essere la stagione della sua definitiva consacrazione. Ora per Mourinho ed i suoi arriva un esame più impegnativo, perchè il Leicester di questo inizio campionato sembra un lontano parente di quello visto per gran parte della scorsa stagione.

FOXES IN FORMA

Le Foxes dopo il 4 a 3 patito contro l'Arsenal al debutto, dove avevano comunque fatto vedere cose egregie specialmente sull'asse Vardy-Mahrez, hanno infatti centrato i primi 3 punti della stagione battendo per 2 a 0 il neo-promosso Brighton. Il grande protagonista è stato Mahrez, che nonostante la rottura con i tifosi delle Foxes ha giocato una gran partita, propiziando entrambe le reti della propria squadra: nel primo tempo ha servito l'assist ad Okazaki e nella ripresa ha fatto lo stesso con Maguire: per il giovane difensore, arrivato dall'Hull City, si è trattato del primo centro con la nuova maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alle probabili formazioni per la partita di Old Trafford. Il Manchester United dovrebbe giocare con il solito 4-2-3-1, anche se Mourinho sembra intenzionato a fare qualche cambio rispetto al match contro lo Swansea: nello specifico Lindelof, arrivato questa estate dal Benfica, andrà a fare coppia al centro della difesa con Baily, mentre Fellaini potrebbe prendere il posto di Mata portando lo Special One ad un più accorto 4-4-2 contro la fisicità delle Foxes. Craig Shakespeare, tecnico del Leicester, dovrebbe invece giocare questo match con il 4-4-1-1: Vardy sarà ancora una volta l'unica punta, con Iheanacho, uno dei colpi piùà costosi della storia del club, ancora in panchina. Il tecnico delle Foxes dovrà poi fare ancora a meno di Iborra, arrivato dal Siviglia, ma fattosi male pochi giorni dopo l'inizio del ritiro pre-campionato.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Riguardo alle sensazioni dei bookmakers va detto che la Snai vede quasi sicura un'affermazione dello United, quotata a 1,27 volte la cifra giocata. Un pareggio viene invece pagato, sempre dalla Snai, a 5,50 volte la scommessa fatta. Infine, sembrano esserci poche speranze per le Foxes, una cui vittoria è quotata addirittura a 11,00.

