Matera Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Matera-Akragas, diretta dall’arbitro Federico Dionisi sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, vedrà partire ufficialmente il campionato delle due formazioni nel girone C del nuovo campionato di Serie C. Subito a confronto due formazioni chiamate a rincorrere obiettivi piuttosto diversi in classifica. Il Matera da diverse stagioni parte con ambizioni importanti, per ritrovare una Serie B che in Lucania manca ormai da quasi quarant'anni. L'anno scorso le speranze erano state molte ma alla fine la squadra non è riuscita ad arrivare fino in fondo, accontentandosi di una comparsata nei play off (subito fuori nel doppio confronto con il Cosenza) e perdendo anche la finale di Coppa Italia di Serie C contro il Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Matera-Akragas, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

L'esordio ufficiale stagionale per la squadra guidata in panchina dal confermato Auteri è stato quello nel tabellone principale della Tim Cup: dopo la convincente vittoria in casa nel primo turno contro la Casertana, la formazione della Basilicata ha dovuto cedere il passo all'Avellino, formazione di Serie B vincente uno a zero allo stadio Partenio. Segnali confortanti, più traballante l'immagine espressa dall'Akragas nel primo impegno stagionale in Coppa Italia di Serie C contro la neopromossa Sicula Leonzio. E' arrivata una sconfitta, con il punteggio di uno a tre, che ha dimostrato come la formazione di Agrigento sia ancora un cantiere aperto, a causa dell'iscrizione al campionato ottenuta solo in extremis e all'ennesima rosa di giovani che il tecnico Di Napoli, già autore di una vera impresa sportiva con la salvezza ottenuta la settimana scorsa, dovrà amalgamare al meglio. Di sicuro le maggiori pressioni in questa prima giornata saranno sulle spalle di un Matera chiamato a convincere di poter essere protagonista con una buona prestazione all'esordio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match del tardo pomeriggio di domenica. Matera in campo con Golubovic in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Scognamillo, De Franco e Stendarso. Di Lorenzo sulla fascia destra e Casoli sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali, mentre al centro della linea mediana ci sarà spazio per Salandria e Maimone. In attacco, tridente offensivo composto da Strambelli, Giovinco e Corado. La risposta dell'Akragas vedrà scendere in campo Vono alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Danese, Mileto, Russo e Sepe. A centrocampo Vicente sarà affiancato da Saitta e Carrotta nel terzetto titolare, mentre nel tris d'attacco partiranno dal primo minuto Parigi, Leveque e Longo.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, entrambi gli allenatori sono fautori del tridente, con il 3-4-3 di Auteri già consolidatosi nella passata stagione alla guida del Matera, così come il 4-3-3 di Di Napoli che ha permesso all'Akragas di ottenere una preziosissima salvezza grazie ad un doppio pareggio contro il Melfi. Vedremo se gli ultimi giorni di mercato regaleranno alle due compagini rinforzi nella rincorsa ai rispettivi obiettivi di classifica.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Le quote vedono nettamente favorito il Matera, con i bookmaker che sembrano ben comprendere le diverse ambizioni che contraddistinguono le due squadre in questo campionato. Vittoria lucana quotata 1.62 da Paddy Power, mentre Eurobet propone a 3.65 la quota relativa al pareggio e a 5.90 l'eventuale successo agrigentino in trasferta.

