Mayweather McGregor/ Streaming video e diretta tv dell'incontro di boxe dell'anno: il programma e le quote

L'attesa sta per finire, poi ci si potrà finalmente godere in diretta la sfida di boxe tra Floyd "Money" Mayweather e Conor McGregor. Per organizzare il match dei pesi superwelter, evento dell'anno, la macchina organizzativa si è mossa in anticipo. Del resto si tratta di un incontro di pugilato destinato a entrare nella leggenda: da un lato c'è uno dei pugili più forti della storia (tra gli sportivi più ricchi del pianeta), dall'altra l'icona della MMA, le arti marziali miste. Quest'ultimo ha deciso di mettersi i guantoni e affrontare il più grande di questa disciplina. Ci sono tutti gli ingredienti dunque per assistere ad una sfida grandiosa. Il momento topico si avvicina e 20mila spettatori sono pronti a riempire la T-Mobile Arena di Las Vegas. Hanno speso in media da 500 a decine di migliaia di dollari per acquistare un biglietto e assistere all'attesissimo incontro. Il volume di affari dunque sarà ricchissimo: si parla di un miliardo di dollari. Saranno sicuramente felici i due atleti: 100 milioni di dollari finiranno nelle casse di McGregor, 300 milioni in quelle di Mayweather.

IL CONFRONTO

Floyd Mayweather punta dunque al 50esimo trionfo, che gli permetterebbe di battere il record di Rocky Marciano. Dovrà fare i conti con il divo delle arti marziali miste, Conor McGregor, che vuole entrare nella storia. Mercoledì in conferenza stampa McGregor con espressioni poco eleganti ha ribadito l'intenzione di eliminare l'avversario nei primi due round, se non addirittura nel primo. Le ingiurie non hanno scosso particolarmente Mayweather, che ha replicato con l'atteggiamento di chi pensa di poter vincere senza patemi. E qualche ragione per crederci ce l'ha, visto che la boxe è la sua specialità da sempre, mentre Conor finora ha combattuto solo all'interno della gabbia ottagonale. Si tratta di due sport differenti, per questo nessuno pensa che possa riuscire a battere Floyd. Ma l'irlandese ci crede, e come lui i dirigenti della UFC e migliaia di connazionali che hanno deciso di seguirlo fino a Las Vegas.

LE QUOTE

Molti lo considerano l'incontro dell'anno, per altri è solo una farsa. A prescindere dal fronte nel quale volete schierarvi, la sfida tra Mayweather e McGregor resta uno degli eventi sportivi più importanti del 2017, imperdibile anche per i bookmaker. E infatti impazzano le quote. Il momento della verità si avvicina, ma le quote sembrano aver già preso una netta posizione: la differenza favorisce nettamente Mayweather, che non ha mai perso nei 49 match da pugile professionista. Nonostante il suo ultimo incontro risalta a due anni fa, la sua vittoria sul tabellone di Micrograme è data ad appena 1,13. Per il campione dell'UFGC l'offerta vale invece cinque volte la posta. Le quote vedono drammaticamente sfavorito McGregor: ad esempio, PaddyPower lo dà vincente 40 a 1. Le quote più giocate sono quelle che puntano alla vittoria dell'irlandese: secondo il sito Oddschecker, siamo al 53,89% delle scommesse totali.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Mayewather vs McGregor: come seguire la sfida in Italia? L'incontro del secolo andrà in scena il 26 agosto alla T-Mobile Arena di Las Vegas e verrà trasmesso in diretta streaming pay-per-view su UFC Fight Pass. L'inizio del match è fissato nella notte tra sabato e domenica alle 5.00 italiane, ma non potrete seguirlo su Sky: la piattaforma satellitare ha confermato a "MmaMania" che non manderà in onda il match. Non sono chiare le ragioni di questa scelta, ma non mancano le ipotesi a riguardo: la decisione potrebbe, ad esempio, essere legata al prezzo alto dell'acquisizione dei diritti tv. Di conseguenza UFC Fight Pass è l'unico canale ufficiale per seguire l'incontro dall'Italia. L'evento può essere acquistato al prezzo di 29,95 euro. Una via d'uscita per tutti gli interessati che altrimenti avrebbero avuto poche possibilità di seguire la sfida, cioè catapultarsi in qualche pub che proietta l'incontro (ma questo solitamente accade solo nelle grandi città).

