Monopoli Cosenza/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monopoli Cosenza - LaPresse

Monopoli-Cosenza, che sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, sarà subito sfida tra outsider nel programma della prima giornata del campionato di Serie C. Il quadro riparte con i pugliesi chiamati a riscattare l'opaco girone di ritorno della passata stagione, in cui sono stati costretti a strappare la salvezza diretta solo nello scontro diretto all'ultima giornata della regular season contro l'Akragas. Diversa la situazione dei calabresi che invece hanno chiuso in crescendo la stagione spingendosi fino ai quarti di finale dei play off per la Serie B, alla fine estromessi da un equilibrato doppio confronto contro il Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monopoli-Cosenza, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO

Per entrambi i club la stagione ufficiale è già partita, con il Monopoli che ha affrontato la prima fase in un girone a tre della Coppa Italia di Serie C. Per i Gabbiani subito una durissima battuta d'arresto contro la neopromossa Bisceglie, che si è imposta con un rotondo punteggio di quattro a uno che ha garantito ai nerazzurri la qualificazione al turno successivo. Almeno sul piano del gioco, per il Monopoli è arrivata poi la soddisfazione del riscatto con il successo di misura contro l'Andria firmato da un gol di Genchi, coi biancoverdi consapevoli di doversi guadagnare in questa stagione innanzitutto un'importantissima salvezza. Il Cosenza è invece partito nella Tim Cup, la Coppa Italia principale in uno scontro diretto emozionante ma amaro contro l'Alessandria, passata ai tempi supplementari allo stadio San Vito con il punteggio di tre a due, una partita che ha già messo in luce vizi e virtù dei calabresi, che dovranno rivedere sicuramente qualcosa in fase di contenimento sul piano del gioco. Rispetto al Monopoli, le ambizioni di inizio campionato dei cosentini sono superiori, ma sarà necessario partire col piede giusto col Cosenza che l'anno scorso ha finito per scontare l'avvio poco brillante per tutta la stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Veneziani di Monopoli. Gabbiani schierati con Bifulco in porta e una difesa a tre composta da Ricci, Lanzolla e Ferrara. Rota avrà il compito di presidiare la fascia destra e Donnarumma la fascia sinistra, mentre per vie centrali a centrocampo si muoveranno Scoppa, Zampa e il greco Sounas. In avanti, spazio al tandem composto da Souare e Genchi. Risponderà il Cosenza con Perina tra i pali e una difesa a quattro composta da D'Orazio, Pascali, Pinna e Corsi. A centrocampo ci sarà spazio per Caccavallo assieme a Palmiero e a Calamai, mentre sul fronte offensivo si muoveranno Mungo, Mendicino e Tutino.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli di riferimento dei due allenatori resteranno quelli conosciuti nelle loro precedenti esperienze in panchina. 3-5-2 per Massimiliano Tangorra, tornato sulla panchina del Monopoli, 4-3-3 per Fontana, al Cosenza dopo l'esperienza alla guida della Juve Stabia. Due tecnici esperti per la categoria che si concentreranno da subito sui rispettivi obiettivi delle due squadre.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Le quote dei bookmaker confermano l'equilibrio che ci si può aspettare da questa partita, col Monopoli comunque leggermente favorito dai bookmaker con il fattore campo che fissa a 2.40 la vittoria casalinga secondo Paddy Power, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota relativa al successo esterno dei silani e a 3.15 la quota per il pareggio.

© Riproduzione Riservata.