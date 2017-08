Mustafi all'Inter / Calciomercato live: il tedesco ha chiesto di essere ceduto all'Arsenal

Mustafi all'Inter - La Presse

Secondo quanto riportato dal Daily Star a breve si concretizzerà l'affare di calciomercato con Shkodran Mustafi all'Inter. Il calciatore tedesco ha chiesto ad Arsene Wenger di lasciare l'Arsenal per tornare in Italia dove aveva fatto molto bene ed era esploso con la maglia della Sampdoria. Per prenderlo i nerazzurri dovranno comunque tirare fuori un assegno da ben trentotto milioni di euro. Nato a Bad Hersfeld il 17 aprile del 1992 è cresciuto nel vivaio dell'Amburgo per essere acquistato quando aveva appena diciassette anni dall'Everton. In Inghilterra non ha mai giocato ad alti livelli ed è stato acquistato dalla Sampdoria di Pasquale Sensibile, all'epoca direttore sportivo blucerchiato. Dopo due anni vissuti a ottimi ritmi a Genova è stato ceduto in Liga al Valencia dal quale l'Arsena l'ha pescato l'estate scorsa.

ABBANDONATA LA PISTA MANGALA?

L'Inter ha fiutato la possibilità di fare un colpo di calciomercato importante, riportando in Italia Shkodran Mustafi che nel nostro paese aveva già giocato con la maglia della Sampdoria. E' così che per il momento è stata abbandonata la pista che porta a Eliaquim Mangala del Manchester City, pista che a dire la verità non ha mai convinto del tutto. Il calciatore francese infatti è un'incognita e costa molto nonostante non sia più giovanissimo. I nerazzurri hanno bisogno di un centrale, dopo la cessione al Valencia del colombiano Jeison Murillo, ma non sono pronti a fare un'offerta economica così importante. Erano pronti a prenderlo in prestito con i Citizens che invece puntavano alla cessione a titolo definitivo. Ora le forze sono concentrate su Mustafi dell'Arsenal, ma qualora dovesse tramontare questa ipotesi quella Mangala rimane comunque praticabile a meno che su di lui piombi qualcun altro.

