NAINGGOLAN / Roma News: il centrocampista lascia la nazionale, poi arriva la smentita

Radja Nainggolan (lapresse)

LE PAROLE DI NAINGGOLAN

In una intervista rilasciata ad un quotidiano belga, il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha espresso tutta la sua delusione per la mancata convocazione in nazionale: "Così non può andare avanti - avrebbe dichiarato il giocatore - lascio la nazionale". I motivi dell'esclusione hanno letteralmente fatto infuriare Nainggolan: "Martinez mi ha chiamato alle 11, un’ora prima dell’annuncio delle convocazioni. Ha detto che lo scorso giugno, durante gli altri match di qualificazione ai Mondiali, ha avuto l’impressione che non fossi concentrato abbastanza sul Belgio. Stavo per esplodere". La delusione ha fatto brutti scherzi al belga, che ha annunciato il ritiro dalla nazionale: "Non ha senso continuare. Faccio sempre del mio meglio, vado d’accordo con tutto il gruppo. Eppure c’è sempre qualcosa. Non andrò avanti, lascio il Belgio". Le sue dichiarazioni clamorose hanno fatto il giro di mezza Europa, sollevando un nuovo polverone. Proprio per questo motivo, probabilmente, Nainggolan ha poi deciso di smentire la news, affidandosi a Twitter: "Se ci sarà qualcosa di ufficiale lo saprete da me… Sono deluso. Non ho deciso niente".

