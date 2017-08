PAGELLE/ Genoa-Juventus: fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo)

Pagelle Genoa Juventus (LaPresse)

Si è appena concluso il primo tempo di Genoa-Juventus, andiamo a scoprire i voti dei protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Partenza a mille al Ferraris con i padroni di casa che già al 1' sbloccano il risultato con il clamoroso autogol di Pjanic (6) che nel tentativo di anticipare Galabinov (7) deposita il pallone in rete ingannando Buffon (6). Gli ospiti rischiano di naufragare quando interviene il VAR a concedere un calcio di rigore alla formazione di Juric per il fallo in area di Rugani (5,5) ai danni di Galabinov - i video assistenti arbitrali non si accorgono però dell'offside del centravanti - che dal dischetto mantiene il sangue freddo e trasforma il penalty. Dopo 7 minuti la gara sembra già finita ma ci vuole ben altro per scalfire i campioni d'Italia, Paulo Dybala (7,5) si carica la squadra sulle spalle e accorcia immediatamente le distanze, nei minuti successivi il Genoa sfiorerà il tris ancora con Galabinov, prima dell'intervallo Perin (7) compie due interventi miracolosi in sequenza su Dybala e Mandzukic (6,5). All'inizio del recupero Lazovic (6) chiude l'attaccante croato in calcio d'angolo ma lo fa toccando il pallone col braccio largo, in un primo momento Banti si limita a dare il corner ma poi dopo aver rivisto le immagini alla moviola cambia idea e indica il dischetto. Dybala dagli undici metri pareggia i conti, tutto da rifare per il Genoa e Juventus che si rimette in carreggiata.

VOTO GENOA 6,5 - Partenza da sogno per i grifoni che si portano subito sul 2 a 0 e sfiorano il gol del tris prima di subire la rimonta di Dybala.

MIGLIORE GENOA: PANDEV 7,5 - Era da tempo che non vedevamo il macedone così pimpante, i giocatori della Juve fanno una grandissima fatica a contenerlo.

PEGGIORE GENOA: LAXALT 5,5 - Impreciso nei passaggi e nei lanci lunghi, un primo tempo da dimenticare.

VOTO JUVENTUS 5,5 - Nonostante i due gol subiti nei primi sette minuti i bianconeri non si perdono d'animo e annullano il doppio svantaggio con Dybala, Allegri deve però sistemare la fascia destra dove viene concessa troppa libertà agli avversari.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7,5 - Il grande campione si esalta nei momenti più difficili, Dybala si esalta nei momenti più difficili. Per il sillogismo di Aristotele, Dybala è un grande campione.

PEGGIORE JUVENTUS: RUGANI 5,5 - Si vede che non ha ancora la classe e la personalità di Bonucci, ci vorrà tempo per non far rimpiangere la sua assenza. (Stefano Belli)

